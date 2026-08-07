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F-35: Bericht darf in den USA wohl nicht veröffentlicht werden

Potenziell kritischer Bericht über F-35 darf in den USA nicht veröffentlicht werden

07.08.2026, 10:0907.08.2026, 10:09

Ein Bericht des US-Rechnungshofs (Government Accountability Office, kurz GAO) zur F-35-Produktion darf in den USA nicht veröffentlicht werden. Das bestätigt eine anonyme Quelle innerhalb der Behörde gegenüber RTS. Das Pentagon stehe hinter der Entscheidung.

Laut einer weiteren Quelle hat das Pentagon das Dokument als «nicht klassifizierte, aber kontrollpflichtige Information» eingestuft. Der Luftfahrtexperte Bill Sweetman vermutet gemäss RTS, dass die USA Modernisierungsprobleme der von der Schweiz bestellten Flugzeuge vertuschen wollen.

epa10018529 A US F-35 fighter jet flies over international airport near Skopje, Republic of North Macedonia, 17 June 2022.Two F-35 fighter jets of the Vermont National Guard flew over and landed at Pe ...
Die F-35-Kampfflugzeuge aus den USA sind schon lange bestellt.Bild: EPA

F-35 kämpft mit technischen Problemen

Dass der Bericht nicht veröffentlicht werde, beweise eindeutig, dass das Programm mit ernsten Schwierigkeiten zu kämpfen habe, sagt Sweetman zu RTS. Vermutlich hätten sich die Zeitpläne verschoben, vermutet er. Die Fertigstellungstermine für viele F-35-Produktionsprojekte seien geändert und verschoben worden.

Die F-35 kämpfe weiterhin mit technischen Problemen, so Sweetman. Besonders betroffen seien die Bordcomputer sowie die Antriebs- und Kühlsysteme. Zudem würden ein chronischer Ersatzteilmangel und die hohe Wartungsanfälligkeit den Betrieb erschweren.

Als sich der Bundesrat 2021 für die F-35A als neues Kampfflugzeug entschied, versprachen die USA eine Einsatzbereitschaft von 67 Prozent. Laut dem jüngsten GAO-Bericht liegt dieser Wert inzwischen nur noch bei 44 Prozent, berichtet RTS weiter. Somit sei es notwendig, mehr Ersatzteile zu kaufen und eine geringere Verfügbarkeit in Kauf zu nehmen, erklärt der Luftfahrtexperte.

Die Schweizer Luftwaffe weist die Bedenken laut RTS zurück. Cédric Aufranc, operativer Leiter der F-35, erklärt, dass die Ersatzteilversorgung entsprechend geplant worden sei. Ausserdem habe die Schweiz ein erweitertes Ersatzteilpaket bestellt, um die F-35 auch ohne Unterstützung des Herstellers betreiben zu können.

Die ersten F-35-Kampfjets für die Schweiz werden ab Mitte 2028 in der Schweiz erwartet. (hkl)

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174 Kommentare
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Punkt72
07.08.2026 10:18registriert Mai 2025
Wenn das Produkt die versprochenen Eigenschaften nicht erfüllt, darf man ohne schlechtes Gewissen die Bestellung stornieren.
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AlsoDoch
07.08.2026 10:15registriert August 2024
Wan lässt man endlich von diesem Fehlentscheid ab? Da werden Milliarden verschwendet und versucht das Gesicht zu wahren. Die Schweiz muss jetzt endlich ein einsatzfähiges Flugzeug kaufen, welches auf unserer Seite des Atlantiks produziert wird.
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Coffeetime ☕
07.08.2026 10:24registriert Dezember 2018
Ach, und wenn die Lieferung dann nicht klappt, observiert man? 🤔

Wann hat unser Bundesbern endlich den Mut zu sagen, sorry, wir lagen falsch. Lass uns Europäisch kaufen?
2003
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