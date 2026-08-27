freundlich27°
DE | FR
burger
Schweiz
Astronomie

Das willst du zur Mondfinsternis in der Schweiz am Freitag wissen

KEYPIX - A lunar eclipse on the Blood Moon as seen above a work of art depicting the federal palace (Bundeshaus) from Bern, Switzerland, Sunday, September 7, 2025. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Am Freitagmorgen gibt es von der Schweiz aus eine Mondfinsternis zu beobachten.Bild: keystone

Für dieses Himmelsphänomen musst du morgen früh aufstehen – doch es könnte sich lohnen

27.08.2026, 13:1627.08.2026, 13:16

Zwei Wochen nach der partiellen Sonnenfinsternis gibt es in der Schweiz wieder ein kosmisches Schattenspiel zu beobachten: Am Freitag ist in der Morgendämmerung eine partielle Mondfinsternis teilweise zu sehen. Das willst du dazu wissen:

Inhaltsverzeichnis
Wann tritt die Mondfinsternis ein?
Wie sehe ich die Mondfinsternis?
Wie wird die Sicht?
Was ist eine Mondfinsternis?

Wann tritt die Mondfinsternis ein?

The blood moon rises behind the Saentis (2502m, Alpstein, Canton of Appenzell) on the night of the longest total lunar eclipse of the 21st century. (KEYSTONE/Christian Merz)
Ein Blutmond mit dem Säntis im Vordergrund. Am 27. Juli 2018 trat die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts ein.Bild: KEYSTONE

Rund 94 Prozent des Mondes werden in der Schweiz kurz nach 6 Uhr im Schatten der Erde sein. Das Ereignis beginnt in Bern um 4.33 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde. Um 6.12 Uhr erreicht die Finsternis ihr Maximum. Warum sich ein Aufstehen trotzdem lohnen könnte, zeigen diese Bilder:

1 / 11
Die schönsten Bilder der Mondfinsternis
Die partielle Mondfinsternis war von Europa aus gut zu sehen. Wie zum Beispiel hier am Brezel Festival in Speyer, Deutschland.
quelle: epa / ronald wittek
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Wie sehe ich die Mondfinsternis?

Der Mond befindet sich zu dieser Zeit nur knapp über dem Horizont. Um die Mondfinsternis zu sehen, braucht es freie Sicht in Richtung Westsüdwest. Untergehen wird der Mond um 6.51 Uhr. Das Ende der partiellen Finsternis eine Stunde später wird daher nicht sichtbar sein.

Wie wird die Sicht?

Wettermässig sieht es besonders für das Flachland gut aus. Laut MeteoSchweiz gibt es hier kaum oder nur wenig Bewölkung. Pech haben die Menschen auf der Alpensüdseite, hier sieht es eher nach tiefen und flächendeckenden Wolken aus. Auch über dem Jura ziehen im Laufe des Morgens hohe Wolkenfelder von Südwesten her auf.

Was ist eine Mondfinsternis?

Die Kombo zeigt die verschiedenen Phasen der Mondfinsternis am Montag, 21. Januar 2019, ueber der Sophienalpe in Wien. (KEYSTONE/APA/GEORG HOCHMUTH)
Die verschiedenen Phasen der Mondfinsternis, fotografiert im Januar 2019 in Wien.Bild: APA/APA

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Schatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen. (leo/sda/apa)

Mehr zum Thema:

«My eyes hurt»: Nach Sonnenfinsternis schiessen Google-Suchen in der Schweiz nach oben
«My eyes hurt»: Nach Sonnenfinsternis schiessen Google-Suchen in der Schweiz nach oben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Massnahmen gegen Hitze und Trockenheit: Dafür spricht der Bundesrat 70 Millionen Franken
Einmalig 54 Millionen Franken für existenzbedrohte Bauernbetriebe, jährlich 17,5 Millionen Franken für die Waldwirtschaft: Der Bundesrat reagiert mit kurzfristigen Massnahmen auf den trockenen und heissen Sommer. Den rot-grünen Parteien geht dies zu wenig weit.
Die Schweiz erlebt einen Rekordsommer. Die anhaltende Trockenperiode wurde durch mehrere Hitzewellen zusätzlich verschärft. Seit Messbeginn fiel in der Schweiz bis Mitte August noch nie so wenig Niederschlag während der Sommermonate. Das hat Folgen für die Bevölkerung und die Umwelt sowie verschiedene Wirtschafts- und Lebensbereiche wie Landwirtschaft, Wälder, Schifffahrt und Stromproduktion.
Zur Story