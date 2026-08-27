Am Freitagmorgen gibt es von der Schweiz aus eine Mondfinsternis zu beobachten. Bild: keystone

Für dieses Himmelsphänomen musst du morgen früh aufstehen – doch es könnte sich lohnen

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Zwei Wochen nach der partiellen Sonnenfinsternis gibt es in der Schweiz wieder ein kosmisches Schattenspiel zu beobachten: Am Freitag ist in der Morgendämmerung eine partielle Mondfinsternis teilweise zu sehen. Das willst du dazu wissen:

Wann tritt die Mondfinsternis ein?

Ein Blutmond mit dem Säntis im Vordergrund. Am 27. Juli 2018 trat die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts ein. Bild: KEYSTONE

Rund 94 Prozent des Mondes werden in der Schweiz kurz nach 6 Uhr im Schatten der Erde sein. Das Ereignis beginnt in Bern um 4.33 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde. Um 6.12 Uhr erreicht die Finsternis ihr Maximum. Warum sich ein Aufstehen trotzdem lohnen könnte, zeigen diese Bilder:

1 / 11 Die schönsten Bilder der Mondfinsternis Die partielle Mondfinsternis war von Europa aus gut zu sehen. Wie zum Beispiel hier am Brezel Festival in Speyer, Deutschland. quelle: epa / ronald wittek

Wie sehe ich die Mondfinsternis?

Der Mond befindet sich zu dieser Zeit nur knapp über dem Horizont. Um die Mondfinsternis zu sehen, braucht es freie Sicht in Richtung Westsüdwest. Untergehen wird der Mond um 6.51 Uhr. Das Ende der partiellen Finsternis eine Stunde später wird daher nicht sichtbar sein.

Wie wird die Sicht?

Wettermässig sieht es besonders für das Flachland gut aus. Laut MeteoSchweiz gibt es hier kaum oder nur wenig Bewölkung. Pech haben die Menschen auf der Alpensüdseite, hier sieht es eher nach tiefen und flächendeckenden Wolken aus. Auch über dem Jura ziehen im Laufe des Morgens hohe Wolkenfelder von Südwesten her auf.

Was ist eine Mondfinsternis?

Die verschiedenen Phasen der Mondfinsternis, fotografiert im Januar 2019 in Wien. Bild: APA/APA

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Schatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen. (leo/sda/apa)