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Netzhautverletzung nach Sonnenfinsternis: Suchanfragen nehmen massiv zu

KEYPIX - COMPOSITE IMAGE - This image was created by combining 25 separate photographs. The moon obscures the sun during a partial solar eclipse on Wednesday, 12 August 2026, from the summit of the Ni ...
Wer diesen Verlauf mit blossem Auge mitverfolgt hat, dürfte heute Probleme mit seiner Sehkraft haben.Bild: keystone

«My eyes hurt»: Nach Sonnenfinsternis schiessen Google-Suchen in der Schweiz nach oben

13.08.2026, 14:3613.08.2026, 15:10

Die Sonnenfinsternis ist durch, doch sie hat Spuren hinterlassen. Bereits während und auch kurz nach Ende des Spektakels häuften sich nämlich die Suchanfragen zum Thema Netzhautverletzungen, wie Zahlen der Suchmaschine Google zeigen:

Gesucht wurde etwa nach «verbrannte Netzhaut», «Netzhautverletzung» oder «my eyes hurt». Insgesamt haben die Suchanfragen zu Netzhaut im Vergleich zur Vorwoche um über 250 Prozent zugenommen.

Häufung von Schäden in Spanien

Ob diese Suchanfragen auf tatsächliche Netzhautschäden aufgrund unsachgemässer Beobachtung der Sonnenfinsternis zurückgehen, lässt sich nicht nachprüfen. Aktuell liegen für die Schweiz auch keine Berichte vor, dass sich diesbezügliche Konsultationen bei Optikern, Apotheken oder Spitälern gehäuft hätten.

epaselect epa13165203 The solar eclipse is seen from Corbera d?Ebre, Catalonia, Spain, 12 August 2026. A total solar eclipse will sweep across parts of Europe and the North Atlantic on 12 August, with ...
Die Sonnenfinsternis vom Mittwoch, fotografiert in Nordspanien.Bild: keystone

Für Spanien, wo es im Norden zu einer totalen Sonnenfinsternis gekommen ist, liegen allerdings Meldungen über eine Häufung vor. So berichtet etwa El País, dass sich die Notfallkonsultationen nach Sonnenuntergang deutlich gehäuft hätten. Insgesamt seien allerdings nur wenige schwere Schäden diagnostiziert worden.

Die Notfallstationen im ganzen Land hätten sich auf einen grösseren Ansturm vorbereitet, heisst es in der Zeitung.

Behörden und Fachleute warnten

Behörden und Fachleute warnten eindringlich vor dem direkten Blick in die Sonne ohne zertifizierten Schutz. Normale Sonnenbrillen oder selbstgebastelte Filter böten keinen ausreichenden Schutz und könnten zu schweren Augenschäden führen. Auch die direkte Beobachtung der Sonne mit Ferngläsern, Teleskopen und Kameras ist äusserst gefährlich, da diese Geräte die Sonnenstrahlen zusätzlich bündeln.

Bilder des Tages August 21, 2017 - Washington, District of Columbia, United States of America - United States President Donald J. Trump, right, looks skywards as he prepares look at the partial eclips ...
Auch US-Präsident Donald Trump konnte nicht widerstehen: Er schaute bei einer Sonnenfinsternis 2017 direkt in die Sonne.Bild: imago stock&people

Durch die Hornhaut und die Augenlinse wird das Licht so gebündelt, dass es an der Makula (gelber Fleck), der Stelle des schärfsten Sehens, zu Verbrennungen kommt. Dieser Bereich ist für das Lesen, das Erkennen von Gesichtern und das genaue Wahrnehmen von Einzelheiten verantwortlich. Auch bei einer zu 99 Prozent verdeckten Sonne trifft das noch intensive Licht die Netzhaut.

Warum hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) angesichts dieser Gefahr keine Schutzbrillen verteilt? Das Bundesamt erklärt auf Anfrage von watson: «Die Beschaffung von Schutzbrillen ist Sache des Marktes und der Vertreiber von solchen Schutzbrillen. Das BAG hat den Auftrag, über Risiken aufzuklären und Schutzmassnahmen zu empfehlen – nicht, individuelle Schutzprodukte für die Bevölkerung bereitzustellen.» Das BAG habe bereits frühzeitig Informationen zu Schutzbrillen auf seiner Website bereitgestellt und auch über Social Media darüber informiert.

So erkennst du Netzhautverletzungen

Verbrennungen zeigen sich als schwarze Flecken mitten im Sichtfeld, ähnlich den Flecken, die man auch nach einem kurzen Blick in die Sonne sieht. Da Netzhautschäden anfangs keine Schmerzen verursachen, bemerkt man die Schäden meistens zu spät, denn die Netzhaut selbst besitzt keine Schmerzrezeptoren.

Augen-Scan, Netzhaut
Zu viel Sonnenlicht kann der Netzhaut schaden.Bild: Shutterstock

Betroffene merken die Schäden oftmals erst Tage später. Symptome sind:

  • Verschwommenes oder unscharfes Sehen
  • Ein grauer, dunkler oder blinder Fleck in der Mitte des Gesichtsfeldes
  • Verzerrte oder wellig erscheinende Linien
  • Anhaltende Nachbilder
  • Eine veränderte Farbwahrnehmung
  • Erhöhte Lichtempfindlichkeit

Die Menschen können dann beispielsweise einzelne Buchstaben eines Textes nicht mehr klar erkennen oder Gesichter können im zentralen Bereich verdeckt oder verzerrt erscheinen.

(leo mit Material der sda)

Mehr zur Sonnenfinsternis:

Für alle, die keine Brille hatten: So schön war die Sonnenfinsternis
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Selten und atemberaubend: Die totale Sonnenfinsternis über Spanien.
quelle: nurphoto / nurphoto
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19 Kommentare
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Bärner728
13.08.2026 15:03registriert Juni 2020
Ganz ehrlich, wie kommt man auf so eine dumme Idee, das BAG zu fragen, weshalb das Bundesamt keine Schutzbrillen verteilt habe? WEIL ES NICHT DIE AUFGABE DES BAG IST. Fragt doch auch noch gleich, warum das BAG keine Sonnenhüte, keine Sonnencreme und keine Après-Sun Lotion verteilt.
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El_Chorche
13.08.2026 14:47registriert März 2021
"Warum hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) angesichts dieser Gefahr keine Schutzbrillen verteilt?"

Nur schon diese Frage an das BAG zu stellen, ist eine Verschwendung von Steuergeldern.

Oh, von Sex kann man Aids kriegen?

Wieso stellt der Bund keine Kondome zur Verfügung?

Oh Mann....
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Überdimensionierte Riesenshrimps aka Reaper
13.08.2026 14:59registriert Juni 2016
Wissenschaftsfeindlichkeit hat halt manchmal einen Preis...
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