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Mehr als 1 Stunde Wartezeit: Kilometerlange Staus am Gotthard-Nordportal

Der Gotthard Ferien Reiseverkehr staut sich auf den Autobahn A2 in Richtung Sueden zwischen Goeschenen und Erstfeld auf bis zu 18 Km laenge am Samstag, 18. Juli 2026 in Amsteg. Zeitgleich Protestierte ...
Es braucht Geduld am Gotthard.Bild: Keystone

Wartezeit von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten: Kilometerlange Staus am Gotthard

Der Stau am Nordportal des Gotthardtunnels zwischen Erstfeld und Göschenen ist am Sonntagmorgen auf zehn Kilometer angewachsen.
19.07.2026, 09:3819.07.2026, 09:46

Der Touring Club Schweiz (TCS) meldet eine Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten.

Reisenden empfiehlt der TCS, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Als Umleitung wird die Route via A13 San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Auch für das Südportal in Fahrtrichtung Norden sagt der TCS für den Sonntag einen Stau voraus. Die Rede ist von einer Länge von bis zu 6 Kilometern und einem Zeitverlust von bis zu 1 Stunde 30 Minuten.

Am Samstagmorgen hatte der Stau am Nordportal nach Angaben des TCS eine Länge von bis zu 20 Kilometern. Das entsprach einem Zeitverlust von 3 Stunden und 20 Minuten.

Wegen der Sommerferien kommt es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal häufig zu Staus, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren. (sda)

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