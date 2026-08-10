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Unfall in Autobahntunnel auf der A3: Autofahrer tot

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Panne im Autobahntunnel: Mann wird auf A3 von LKW erfasst und stirbt

10.08.2026, 09:2610.08.2026, 15:05

Ein Mann ist am Montagmorgen im Kerenzerbergtunnel auf der A3 in Richtung Chur bei einem Unfall gestorben. Er war dabei, sein stehengebliebenes Auto in eine Pannenbucht zu schieben. Dabei wurde er von einem Lastwagen erfasst, wie die Kantonspolizei Glarus am Montag mitteilte.

Der Kerenzerbergtunnel musste gesperrt werden. Es kam laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der Aufräumarbeiten sowie der geplanten Nachtbaustelle bleibt der Tunnel bis Dienstag um 6.00 Uhr gesperrt.

Der Hergang wird von der Kantonspolizei Glarus in Zusammenarbeit mit der Staats- und Jugendanwaltschaft untersucht. Beim 29-jährigen Lastwagenlenker ordnete die Polizei eine Blut- und Urinprobe an und nahm ihm den Führerausweis ab.

TCS Meldung Unfall A3
Wer via A3 Richtung Süden fährt, muss mit einem Zeitverlust rechnen.Bild: TCS

Die formelle Identifikation des Autofahrers stehe noch aus, teilte die Kantonspolizei Glarus am Montagnachmittag mit. Sie empfiehlt, bei Pannen in einem Tunnel die Warnblinker einzuschalten und das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen, einer Ausstellbucht oder andernfalls möglichst rechts abzustellen. Alle Personen sollen sich in eine SOS-Nische oder hinter einen Notausgang begeben und die Rettungskräfte alarmieren. (dab/sda)

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