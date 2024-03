Sie verteilt in der neuen Staffel Rosen: Larissa Hodgson. Bild: 3+

Bachelorette

Mami, aus Bern und Tochter von Ex-NHL-Spieler: Das ist die neue Bachelorette

Sie heisst Larissa Hodgson und sucht in der neuen 3+-Bachelorette-Staffel in Südafrika nach der grossen Liebe. Oder was anderem. Hier auf jeden Fall in aller Kürze ein paar Facts zur neuen TV-Rosenkavalierin.

Sie stammt aus Bern.

Sie hat eine dreijährige Tochter.

Sie hat kanadische Wurzeln.

Ihr Vater ist Ex-NHL- und National-League-Spieler Dan Hodgson.

Sie ist 1,69 Meter gross.

Sie ist 29 Jahre alt.

Sie beschreibt sich als weltoffen, sportlich und lebensfroh.

Ihr Traummann ist unternehmungslustig und humorvoll.

Und einfühlsam und ein Familienmensch. Und sportlich.

Sie hat schon mal beim Bachelor als Kandidatin mitgemacht. 2016 bei Janosch.

Sie hat früher auf hohem Niveau Tennis gespielt.

Sie hat früher an einer Essstörung gelitten.

Sie setzt sich heute für das Thema psychische Gesundheit ein.

Und hier nochmals ein Bild:

Bild: 3+

