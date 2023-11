Was er wohl wirklich denkt? Bild: 3plus

Bachelor

Über «Miststücks» und Vulven: Wir müssen reden

Das Paradies ist kein Paradies mehr. Und für einmal ist nicht Eva schuld daran.

Mehr «Schweiz»

«Ich han en mega Hass uf Mensche, wo irgendwie nöd schnalled, dass Nöchsteliebi s'Wichtigscht isch.» Fabrizio Behrens

Fabrizio wird eins mit einem Elefanten aus dem Elefanten-Altersheim. Bild: 3plus

Heute wird es ein bisschen traurig. Und ernst. Es ist leider ein bisschen zu viel passiert, als dass ich jetzt einfach mit heiterer Fiktion über die ganze Sache drüberfegen kann.

Fabrizio predigt Nächstenliebe, nachdem ihm Verena von ihrer Vergangenheit erzählt hat. Von ihrer gewalttätigen Mutter, von ihrem gewalttätigen Exfreund, von ihrem Leben als Missbrauchsopfer, das erst lernen musste, dass es Gewalt nicht verdient. Und ein paar Wochen später, nachdem die Sendung abgedreht ist, bezeichnet er Verena nach einem für beendet geglaubten TikTok-Livestream als eine von drei «Bitches» und «gotttverlassenen Miststücks». Und das Irritierende daran ist nicht einmal dieser haarsträubende Plural. Und auch nicht die sonderbare Wahl des Adjektivs.

Video: watson

Es ist die Selbstverständlichkeit, mit der man es aufnimmt. Man ist es sich schon so gewohnt, dass man fast geneigt ist, es einfach zu übergehen. Man denkt sich: Wen wundert's, dass er nicht so ist, wie er sich vor der Kamera gibt. Oder: Wer in dieser Sendung mitmacht, ist eh ...

Ja und wir, die wir sie schauen, darüber schreiben, reden und urteilen? Sind wir so viel besser? Gibt es diese Sendung nicht überhaupt nur, weil wir es schauen, darüber reden, schreiben und urteilen?

Darum kann ich mich jetzt auch nicht aus der Verantwortung stehlen und wie gewöhnlich, von meinem erhabenen Bürostuhl aus, irgendeinen fidel überheblichen Text erdichten über dieses abgeranzte «Bachelor»-Universum, als würden in ihm keine echten Menschen leben.

Es ist beelendend. All diese Geschichten über Heime, abwesende Väter, sadistische Mütter, all diese verletzten, verprügelten Seelen, die obsessiv twerken, als könnten sie so den ganzen Vergangenheitsdreck wegwackeln, der an ihnen klebt. All diese Frauenfeindlichkeit, die Frauen gegenüber Frauen zeigen – XY ist eine Hure und eine billige Bitch –, all diese Frauenfeindlichkeit, die der Bachelor gegenüber seinen Kandidatinnen zeigt, die er vordergründig Ladys und hintergründig «Miststücks» nennt.

Verena und Fabrizio bei ihrem Stranddate. Bild: 3plus

So viel Verletzung und so wenig Nächstenliebe. Das «Bachelor»-Universum scheint wahrlich gottverlassen.

Es ist aber auch genau der Ausschnitt, den wir aus dem Leben dieser Menschen sehen. Und wenn wir das schon tun, sollten wir vielleicht mal nicht über die weniger spassigen Dinge hinwegschauen. Für einmal nicht über die polyesternen Glitzerkluften oder die abenteuerlichen Satzbauten lachen, sondern stattdessen laut sagen, was schief läuft.

Es ist nicht in Ordnung, Frauen zu beschimpfen. Sie zu schlagen und zu demütigen. Es ist nicht in Ordnung, niemals und nirgendwo.

Anlaufstellen für Opfer von häuslicher Gewalt körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt innerhalb einer Familie oder in einer aktuellen oder aufgelösten Paarbeziehung.

Betroffene können sich bei den kantonalen Opferhilfestellen melden, die auf der Website der Betroffene Männer können sich an die Anlaufstelle

Bei Straftaten im Ausland können Schweizer Staatsangehörige die Helpline des EDA kontaktieren: +41 800 24 7 365. Unter häuslicher Gewalt versteht maninnerhalb einer Familie oder in einer aktuellen oder aufgelösten Paarbeziehung.Betroffene können sich bei denmelden, die auf der Website der Opferhilfe Schweiz zu finden sind. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und anonym. Sollten sich Frauen zu Hause nicht mehr sicher fühlen, finden sie in Frauenhäusern eine sichere Unterkunft. Weitere Unterstützung bietet das Frauen-Nottelefon können sich an die Anlaufstelle Zwüschehalt oder an das Männerbüro Zürich wenden.Bei Straftaten im Ausland können Schweizer Staatsangehörige die Helpline des EDA kontaktieren: +41 800 24 7 365.

In Anbetracht der ganzen Dunkelheit grenzt es fast an ein Wunder, dass am Ende die Sonne doch noch ins Paradies zurückfindet. Und zwar in Gestalt von Yara, der puzzliversessenen Ex-Bachelorette. Ihre Rolle aber ist heute vielmehr die einer auferstandenen Naturgöttin. Die von Yoni, der weiblichen Urkraft, der Schöpferin allen Lebens.

Frohnatur und Naturgöttin Yara is back! <3 Bild: instagram/yaraisabella._/bearbeitung watson

Sie kommt, um aus den um einen Mann buhlenden Frauen einen Zirkel der Eintracht zu formen, ein Matriarchat fast, in dem Harmonie, gnadenlose Offenheit und Sicherheit herrscht. In dieser Frauenrunde nun werden die eigenen Bedürfnisse beim Sex behandelt, während Marcelline regelmässiges Beckenbodentraining für mehr Genuss beim Liebesspiel bewirbt. Und dann wird die Sache mit dem Fake-Orgasmus besprochen. Die Tatsache, dass jede Frau ihren Höhepunkt schon einmal vorgetäuscht hat, sei es, um das Mannesego nicht zu kränken oder einfach, damit es schnell vorbei ist.

Und da ist es wieder. All das, was noch immer so falsch läuft in der (heterosexuellen) Geschlechterbeziehung.

«Wia stellend ihr euch so s'Glied vo ihm vor?» Yara beim Sextalk mit den Ladys

Antwort: gross. Bild: 3plus

Aber damit nicht genug. Die Göttin will mehr sehen. Mehr wissen und spüren von den Ladys. Und darum:

Mir zeichned hüt ... Bild: watson

«Ich finde, dass mir i de hütige Ziit eifach kli zwenig drüber redend und i mein, miar sind alles Fraua, miar sind schöni Wesa und deshalb kann ma das au mol ufs Papier bringa.» 🙌🏽Yara🙌🏽

Und wie sie das tun:

Yaras Vulva ist ein Schmetterling. Bild: 3plus

Die von Rina heisst Chanel und hört Musik. Bild: 3plus

Julia nennt sie ihre Blume und Damaris Vulva ist so mysteriös, dass sie sie gar nicht erst zeichnet. Bild: 3plus

Und dann kommt Marcellines Auftritt:

Bäm. bild: 3plus

«... Es goht vo une ufe bis zum Tor, und dänn do obe chunt denn so d'Explosion, so das ‹Oooooo›, er weiss denn i dem Moment nüme, a was er denkt, er gspürt nur no d'Explosion. Si isch eifach ä Bombe.» Marcellines Beschreibung ihrer Vulva

Überhaupt ist die ganze Marcelline eine Bombe. Das findet auch Yara, die nach deren Vulva-Ausführungen schwärmt: «Wow, da wött mor grad sälber no ina, so schön beschriebsch das.»

Und es stimmt. Es ist eine einzige wohlige Frauenhöhle, die Yara und die Ladys sich da geschaffen haben. Da ist eine Verschwisterung im Gange, die es gerade sehr dringend braucht.

Und man denkt sich: Streicht den Bachelor einfach da raus und macht ein Tantra-Seminar nur für Frauen draus!

Stattdessen aber streicht er die Frauen raus, Marcelline und Verena, reisst damit Cousinen auseinander und zerhackt Freundschaftsbänder, sodass am Ende alle Ladys weinen.

Rosa. Bild: 3plus/bearbeitung watson

Jenni. Bild: 3plus/bearbeitung watson

Die allgemeine Stimmung, die der Bachelor in dieser Rosennacht kreiert. bild: 3plus

Und dann stellt Fabrizio sein Glas hin und geht.

Er scheint seine eigene Show nicht mehr zu ertragen.