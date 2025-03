1 / 14 Die besten Bilder der Basler Fasnacht 2025 Fasnachtscliquen ziehen mit Laternen durch die Strassen am Morgenstreich in Basel, am Montag, 10. Maerz 2025. Mit dem Morgestraich beginnen am Montagmorgen um 04:00 Uhr die drey scheenschte Daeaeg in Basel. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) quelle: keystone / georgios kefalas

Die Basler Fasnacht ist eröffnet – hier gibt's Bilder vom Morgestraich

Zum Vieruhrschlag ist am Montag in der Basler Innenstadt zum Fasnachtsauftakt Morgenstreich die Strassenbeleuchtung erloschen. Die Strassen und Plätze verwandelten sich bei trockenem Wetter in ein Meer aus Laternen, begleitet von Piccolo- und Trommelklängen.

Mehr «Schweiz»

«Morgestraich - vorwärts, Marsch!», hiess es nach dem Glockenschlag, womit die Trommel- und Piccoloklänge ertönten. Beim Morgenstreich macht stets der gleichnamige Marsch den Anfang.

Die Basler Fasnacht hat am Montagmorgen angefangen. Bild: keystone

Tausende von Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zogen mit ihren Instrumenten sowie mit Kopflaternen auf der «Larve» hinter den grossen Zugslaternen durch die Strassen und Gassen.

Dabei sind die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler im «Charivari-Kostüm» unterwegs, also mit individueller Aufmachung und Maskierung. Die Guggenmusiken und Wagencliquen werden am Nachmittag beim grossen Cortège dazustossen.

In der verdunkelten Innenstadt standen bei Temperaturen um die 8 Grad Zehntausende Schaulustige und verfolgten das Spektakel von Fasnachtslaternen sowie Trommel- und Piccolomärschen. Schon bald kam es in den engen Gassen zu den ersten Staus der Cliquen.

Einen ersten Eindruck gab der Morgenstreich auch zu den Sujets, welche die Cliquen an den «drey scheenschte Dääg» ausspielen. Dieses Jahr ist die Austragung des Eurovision Song Contest (ESC) in Basel das grosse Thema. Auch der 100. Geburtstag von Jean Tinguely, die abgesagte Totentanz-Veranstaltung, die Misere bei der Kantonspolizei und der Japankäfer sind beliebte Sujets.

«Syg wie de wottsch»

Das Motto der diesjährigen Basler Fasnacht lautet «Syg wie de wottsch». Auf der Plakette ist eine Kombination aus sechs verschiedenen Fasnachtsfiguren zu sehen. Sie spielt auf die individuelle Freiheit und indirekt auch auf den ESC an.

Drei Tage lang wird die Fasnacht Basel in Beschlag nehmen. Am Montagnachmittag lockt der Cortège wieder Zehntausende Schaulustige in die Stadt. Insgesamt 11'485 Personen in 442 Einheiten sind dieses Jahr beim Cortège am Montag und Mittwoch angemeldet.

Ab Montagabend sind auch die Schnitzelbänkler wieder unterwegs und singen ihre Verse. Die «drey scheenschte Dääg» in Basel enden mit dem «Ändstraich» am Donnerstag um 04.00 Uhr. (sda)