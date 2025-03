Karnevalsumzug in der Berner Altstadt. Bild: keystone

Fasnachtsumzug lockt Tausende in die Berner Altstadt

Mit dem grossen Umzug ist am Samstagnachmittag der Höhepunkt der Berner Fasnacht über die Bühne gegangen. Tausende Fasnachtsfreudige zog es anlässlich des bunten Treibens in die Altstadt.

40 Guggenmusiken und Kostümgruppen liessen sich von den Schaulustigen bestaunen. Der Fasnachtsbär, das Wahrzeichen des dreitägigen Narrentreibens, führte den Tross an. Im Anschluss an den Umzug stimmten die Guggen auf dem Bundesplatz zum «Monsterkonzert» an.

Der Fasnachtsbär beim Umzug. Bild: keystone

Die Berner Fasnacht beginnt jeweils am Donnerstag nach Aschermittwoch mit der traditionellen «Bärenbefreiung» und dauert bis zur Nacht auf den darauffolgenden Sonntag. Nach Basel und Luzern gilt die Berner Fasnacht als drittgrösste des Landes. (sda)