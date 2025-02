Das sind die Top-Sujets an der Basler Fasnacht

Die Polizei liess sich aus taktischen Gründen nicht in die Karten blicken, was die Sicherheitsvorkehrungen betrifft. Man behalte die Situation genau im Auge, sagte Polizeisprecher Stefan Schmitt. Im Moment sei aber keine besondere Gefährdungslage auszumachen. (sda)

Als hoffnungsvolles Zeichen nannte sie auch das grosse Schulfasnachtsspektakel, das am kommenden Donnerstag stattfinden wird. Gerechnet wird mit rund 13'000 Kindern aus den Basler Primarschulen und Kindergärten, die durch die Innenstadt ziehen werden.

Dies wird vor allem an den Cortège- respektive Umzugsnachmittagen vom Montag und Mittwoch der Fall sein, wenn sich die Teilnehmenden in ihren Kostümen und mit ihren Laternen präsentieren werden. Angemeldet hätten sich 442 Einheiten (plus 12) mit knapp 11'500 aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Dazu werden sich zahlreiche wilde Gruppierungen gesellen, die ungebunden ihre eigenen Wege gehen werden.

Der Eurovision Song Contest und die düstere Weltlage gehören zu den Sujet-Schwerpunkten der Basler Fasnacht 2025. Sie findet vom 10. bis 12. März statt. Die Polizei sieht sich derweilen keiner besonderen Gefahrenlage gegenüber, wie am Freitag an der Medienorientierung des Fasnachts-Comités zu erfahren war.

Besucher der Fasnacht in Basel im vergangenen Jahr.

Besucher der Fasnacht in Basel im vergangenen Jahr. Bild: keystone

