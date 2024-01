Auf dieser Karte findest du bestimmt die richtige Fasnacht für dich

Guggenmusik, Masken und urige Bräuche: die Schweiz hat viele Fasnachttraditionen zu bieten. Und viele Fasnachtfeste, wie diese Karte zeigt.

Mehr «Schweiz»

Ab diesem Wochenende starten vielerorts die Fasnachtsfeierlichkeiten so richtig. Der Schmutzige Donnerstag ist dann am 8. Februar, der Fasnachtsmontag am 12. Februar. Kurz: Es werden in den nächsten Wochen für viele Leute feierliche Tage in der 5. Jahreszeit.

Du würdest eigentlich schon gerne gehen, aber weisst noch nicht so genau, wo es eigentlich Fasnacht in deiner Nähe gibt? Wir haben dir einige Feste, Umzüge und Bräuche zusammengesucht und auf einer Schweizkarte zusammengetragen. Damit hast du keine Ausrede mehr, nicht auf einem Fest in deiner Nähe zu erscheinen!

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=148MG0H5SdLdfFEISUW0eIrmfvB8ZLJ0&usp=sharing

Du willst nicht nur an einem, sondern gleich an mehreren Festen einen Auftritt hinlegen? Hier alle Events der Karte noch in chronologischer Reihenfolge. Gut möglich, dass Fasnachtsfeierlichkeiten, welche mit ersten Terminen im Januar starteten, auch im Februar noch im Gang sind. Einige sind aber bereits vorbei. Falls das Datum 2025 bekannt ist, haben wir dieses ergänzt:

Start im Januar