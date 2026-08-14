Brand in Boll BE: Kanton warnt vor starker Rauchentwicklung

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Im Zentrum von Boll BE ist am Freitagmorgen ein Gebäude in Brand geraten. Das Feuer verursachte viel Rauch. Die Bevölkerung wurde deswegen von den Behörden aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Dieses Gebiet ist vom Rauch betroffen. screenshot: alertswiss

Gemäss der Warnapp Alertswiss führte der Brand zu einem starken und unangenehmen Geruch. Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, war ein Gebäude mit Wohn- und Gewerbenutzung in Brand geraten. Weitere Angaben konnte sie noch nicht machen. Das Ereignis führe aber zu Verkehrsbeeinträchtigungen, sagte sie. (dab/sda)