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St-Imier BE: Behörden warnen vor dichtem Rauch

St-Imier BE: Behörden warnen vor dichtem Rauch

09.09.2026, 16:3809.09.2026, 16:40
St. Imier BE: Behördern warnen vor starker Rauchentwicklung.
Im Gebiet um St-Imier BE sollen Fenster geschlossen bleiben, empfiehlt Alertswiss.Bild: alertswiss

Die Behörden haben am Mittwochnachmittag vor dichtem Rauch in St-Imier im Berner Jura gewarnt. Sie wiesen die Bevölkerung mittels der Alarm-App Alertswiss an, sämtliche Fenster zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen auszuschalten.

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Zudem solle das betroffene Gebiet gemieden werden. Der Brand führe zu einer starken Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch, hiess es auf Alertswiss weiter.

Die Kantonspolizei Bern teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit, dass ein Einsatz bei einem Mehrfamilienhaus in der Rue du Midi im Gang sei. Über verletzte Personen konnte sie zunächst keine Angaben machen. Feuerwehr und Ambulanz seien vor Ort im Einsatz. Die Strasse sei für den Verkehr gesperrt. (sda)

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