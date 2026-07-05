wechselnd bewölkt23°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

19-jähriger Wanderer in Oberried BE tödlich verunglückt

19-jähriger Wanderer in Oberried BE tödlich verunglückt

05.07.2026, 22:2005.07.2026, 22:20

Ein 19-jähriger US-amerikanischer Wanderer ist in Oberried am Brienzersee BE nach einem Unfall leblos aufgefunden worden. Der junge Mann hatte sich im steilen Gelände tödliche Verletzungen zugezogen, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Die Meldung über den vermissten Wanderer ging am Freitag gegen 21.25 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Gruppe von mehreren Personen auf einer Bergwanderung vom Harder Kulm via Augstmatthorn in Richtung Tannhorn unterwegs.

Im Bereich Blasenhubel habe sich die Gruppe aufgeteilt. Eine Person begab sich alleine in Richtung Ällgäuw-Licka, um anschliessend nach Oberried abzusteigen.

Aus noch zu klärenden Gründen sei der Wanderer im Abstieg in der Region Spycheren ausserhalb des Bergwanderwegs im steilen Waldgelände verunglückt. Bereits am Freitagabend wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet.

Am Samstagmorgen konnten die Einsatzkräfte im unwegsamen Gelände des Wychelwaldes die leblose Person lokalisieren. Beim Verstorbenen handle es sich um einen 19-jährigen US-amerikanischen Staatsangehörigen.

Die Kantonspolizei Bern habe unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen; nach aktuellem Kenntnisstand stehe ein Unfallgeschehen im Vordergrund. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So rutschte Fabio* fast in die Manosphere ab
Fabio* war 16 Jahre alt, als ihm YouTube das erste Video eines Influencers empfahl, der heute Teil der Manosphere ist. Seine Geschichte zeigt, wie schnell junge Männer in eine Online-Welt voller Hass, schädlicher Männlichkeitsbilder und Sexismus geraten können.
«Nein, habe ich das geschrieben?» Fassungslos starrt Fabio auf seinen Laptop. Vor ihm auf dem Bildschirm flimmert ein Kommentar. Verfasst von seinem 18-jährigen Ich auf der anonymen Diskussionsplattform Reddit.
Zur Story