19-jähriger Wanderer in Oberried BE tödlich verunglückt

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Ein 19-jähriger US-amerikanischer Wanderer ist in Oberried am Brienzersee BE nach einem Unfall leblos aufgefunden worden. Der junge Mann hatte sich im steilen Gelände tödliche Verletzungen zugezogen, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Die Meldung über den vermissten Wanderer ging am Freitag gegen 21.25 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Gruppe von mehreren Personen auf einer Bergwanderung vom Harder Kulm via Augstmatthorn in Richtung Tannhorn unterwegs.

Im Bereich Blasenhubel habe sich die Gruppe aufgeteilt. Eine Person begab sich alleine in Richtung Ällgäuw-Licka, um anschliessend nach Oberried abzusteigen.

Aus noch zu klärenden Gründen sei der Wanderer im Abstieg in der Region Spycheren ausserhalb des Bergwanderwegs im steilen Waldgelände verunglückt. Bereits am Freitagabend wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet.

Am Samstagmorgen konnten die Einsatzkräfte im unwegsamen Gelände des Wychelwaldes die leblose Person lokalisieren. Beim Verstorbenen handle es sich um einen 19-jährigen US-amerikanischen Staatsangehörigen.

Die Kantonspolizei Bern habe unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen; nach aktuellem Kenntnisstand stehe ein Unfallgeschehen im Vordergrund. (sda)