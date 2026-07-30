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Seehunde-Baby im Tierpark Bern geboren

Seehund Nachwuchs Tierpark Bern
Der Heuler wog bei der Geburt neun Kilogramm.Bild: Tierpark Bern

Der Tierpark Bern hat einen neuen Heuler 😍

Im Tierpark Bern ist ein Seehund-Jungtier zur Welt gekommen. Jetzt gibt es erst einmal fünf Wochen Mami-Zeit, bevor es dann selbstständig werden muss.
30.07.2026, 12:0930.07.2026, 12:09

Nur neun Kilogramm wog das Seehund-Jungtier bei seiner Geburt, heisst es in einer Mitteilung. Das wird sich jetzt rasch ändern. Mutter Purina wird es in den kommenden Wochen separiert von den anderen Seehunden säugen, damit es dreimal so schwer wird. Dank der Milch mit bis zu 50 Prozent Fettanteil dürfte dies wohl auch gelingen. Zudem sollen die beiden eine Bindung aufbauen, bevor das Kleine den Rest der Truppe kennenlernt.

Seehund Nachwuchs Tierpark Bern
Mutter Purina und ihr neugeborenes Jungtier.Bild: Tierpark Bern

Der Heuler, wie Seehunde-Jungtiere aufgrund ihres charakteristischen Rufes genannt werden, kam am Mittwoch nach elf Monaten Tragzeit zur Welt. Er und seine Mutter sind wohlauf. Purina hatte zuvor schon fünf Junge geboren, das letzte vor zehn Jahren.

Seehund Nachwuchs Tierpark Bern
Jetzt wird erst einmal an Gewicht zugelegt.Bild: Tierpark Bern

Einen Namen nennt der Tierpark für das Neugeborene noch nicht, doch das Jungtier kann schon einiges. Zwar wird der Nachwuchs bei Seehunden auf Sandbänken und an Stränden geboren, wegen der Gezeiten und dem damit steigenden Wasser müssen sie jedoch von Geburt an schwimmen und tauchen können, um nicht zu ertrinken.

Normalerweise lernen die Tiere nach der Säuglingszeit erst einmal selbständig Fische zu fangen. Wegen der heutigen Überfischung wird das im natürlichen Lebensraum aber immer schwieriger. Laut des Tierparks ist dies die häufigste Todesursache von Heulern. Mittlerweile gibt es für solche Fälle folglich auch Auffangstationen. (vro)

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