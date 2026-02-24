Video: watson/watson

Das Goldauer Bartgeierpärchen Mascha und Hans hat Nachwuchs bekommen 😍

Am 29. Dezember 2025 legte das Bartgeierweibchen Mascha ein Ei. Der Natur- und Tierpark Goldau entschied sich, das Ei die letzten Tage in einem Brutapparat auszubrüten, um möglichen Komplikationen vorzubeugen.

In den vergangenen Jahren verlief der Schlupf bei den Küken vom Bartgeierpaar Mascha (36) und Hans (33) wiederholt schwierig. Es kam zu Problemen während des Schlupfprozesses.

Wie bereits 2024 wurde deshalb auch in diesem Jahr das Ei wenige Tage vor dem Schlupf durch ein Kunstei ersetzt und unter kontrollierten Bedingungen im Brutapparat ausgebrütet.

Das Küken begann zwar mit dem Anpicken der Schale, danach kam der Prozess jedoch zum Stillstand. Dr. Pascal Marty, Kurator und Leiter Zoologie des Natur- und Tierparks Goldau, sagt:

«Es zeigte sich, dass der junge Bartgeier ohne Unterstützung nicht vollständig schlüpfen konnte. Deswegen hat unsere Tierärztin eingegriffen und ihm den erfolgreichen Schlupf ermöglicht.»

Bereits am folgenden Tag präsentierte sich das Jungtier vital und konnte schon gut gefüttert werden. Um eine möglichst natürliche Aufzucht sicherzustellen und eine Fehlprägung auf den Menschen zu vermeiden, war von Beginn an bestimmt, das Küken bei seinen Eltern aufwachsen zu lassen.

Am Dienstag wurde es nun mit dem Kunst-Ei ausgetauscht. Der ausgeprägte Bruttrieb der Bartgeier führte dazu, dass das Jungtier problemlos angenommen wurde.

Ob das diesjährige Jungtier künftig in einen anderen Park kommt oder ausgewildert wird, ist derzeit noch offen. (ome)