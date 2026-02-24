wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Goldau: Bartgeierpaar Mascha und Hans haben Nachwuchs bekommen

Video: watson/watson

Das Goldauer Bartgeierpärchen Mascha und Hans hat Nachwuchs bekommen 😍

Am 29. Dezember 2025 legte das Bartgeierweibchen Mascha ein Ei. Der Natur- und Tierpark Goldau entschied sich, das Ei die letzten Tage in einem Brutapparat auszubrüten, um möglichen Komplikationen vorzubeugen.
24.02.2026, 18:0224.02.2026, 18:02

In den vergangenen Jahren verlief der Schlupf bei den Küken vom Bartgeierpaar Mascha (36) und Hans (33) wiederholt schwierig. Es kam zu Problemen während des Schlupfprozesses.

Wie bereits 2024 wurde deshalb auch in diesem Jahr das Ei wenige Tage vor dem Schlupf durch ein Kunstei ersetzt und unter kontrollierten Bedingungen im Brutapparat ausgebrütet.

Das Küken begann zwar mit dem Anpicken der Schale, danach kam der Prozess jedoch zum Stillstand. Dr. Pascal Marty, Kurator und Leiter Zoologie des Natur- und Tierparks Goldau, sagt:

«Es zeigte sich, dass der junge Bartgeier ohne Unterstützung nicht vollständig schlüpfen konnte. Deswegen hat unsere Tierärztin eingegriffen und ihm den erfolgreichen Schlupf ermöglicht.»

Bereits am folgenden Tag präsentierte sich das Jungtier vital und konnte schon gut gefüttert werden. Um eine möglichst natürliche Aufzucht sicherzustellen und eine Fehlprägung auf den Menschen zu vermeiden, war von Beginn an bestimmt, das Küken bei seinen Eltern aufwachsen zu lassen.

Am Dienstag wurde es nun mit dem Kunst-Ei ausgetauscht. Der ausgeprägte Bruttrieb der Bartgeier führte dazu, dass das Jungtier problemlos angenommen wurde.

Ob das diesjährige Jungtier künftig in einen anderen Park kommt oder ausgewildert wird, ist derzeit noch offen. (ome)

Video: watson/watson

Mehr Tier-News:

Extrem seltenes Bild eines weissen Buckelwalkalbs – die besten Naturbilder 2026
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die ultimative Otten-Slideshow (wirklich!)
1 / 102
Die ultimative Otten-Slideshow (wirklich!)

Hier bekommst du gleich die volle Ladung Otten-Bilder. Es sind wirklich, wirklich viele ...
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tierischer Banküberfall – Rehbock löst in USA Polizeieinsatz aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mehr Anrufe, unklare Zukunft: Giftnotruf unter Druck
Die Anfragen beim Giftnotruf 145 steigen. Im letzten Jahr gingen durchschnittlich 123 Anrufe pro Tag ein. Gleichzeitig bleibt die langfristige Finanzierung offen.
Ein Schluck aus der falschen Flasche, ein Griff zum falschen Pilz, eine Verwechslung von Pflanzen: Vergiftungen passieren schneller als gedacht. In diesen Momenten hilft es, zum Telefon zu greifen und die Nummer 145 zu wählen. Der Giftnotruf der Stiftung Tox Info Suisse bietet rund um die Uhr und kostenlos Beratung zu Vergiftungen.
Zur Story