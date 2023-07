Polizeieinsatz wegen verdächtigem Gegenstand in Bern

Bei einem Polizeigebäude in Bern ist am Dienstagnachmittag ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden. Es läuft ein Polizeieinsatz.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Heisseste Klimalüge des Jahres» – Verwirrung um 48-Grad-Hitze in Italien

Russland greift Odessa an ++ Putin droht mit Vergeltung für Krim-Brücke

West Ham will Goretzka als Rice-Ersatz +++ Pusic wechselt nach Kroatien

Wie viel Bisi hat es eigentlich in einem Pool?

History Porn Teil XCIII: Geschichte in 28 Wahnsinns-Bildern

Wanderin stürzt bei Mels SG zu Tode

Eine 63-jährige Frau ist am Sonntag auf einer Wanderung von Heiligkreuz in Richtung Spina tödlich verunglückt. Sie stürzte gemäss Mitteilung auf unwegsamem Gelände. Ein gross angelegter Suchtrupp hat die Frau am Montag leblos vorgefunden.