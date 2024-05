Polizeirapport

Polizei findet nach Brand in Geschäftsgebäude im Wallis eine Leiche

Nach einem Brand am Mittwochmorgen in einem Geschäftsgebäude in der Unterwalliser Gemeinde Vionnaz hat die Polizei eine Leiche gefunden. Die Identifizierung des Opfers sei im Gange, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Die Leiche wurde demnach im Rahmen der Suche in den Trümmern des durch den Brand vollständig zerstörten Geschäftsgebäudes gefunden, wie es weiter heisst.

Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei war am Mittwochmorgen kurz nach 03.30 Uhr ein Alarm eingegangen, wonach an der Route du Simplon in Vionnaz ein Geschäftsgebäude in Flammen stehe. Trotz der raschen Intervention mehrerer Feuerwehren und der Chemiewehr von Monthey VS wurde das Gebäude durch das Feuer vollständig zerstört.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur möglichen Brandursache ein, die am Donnerstagmorgen weiterhin unklar war. (rbu/sda)