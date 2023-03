Immer beliebt bei Saisonende-Events: Retro-Anlässe. So wie hier in Flumserberg. Bild: Flumserberg

Rauszeit

Hier steigen in den nächsten Wochen die (vermutlich) besten Partys der Schweiz

Die Skisaison neigt sich dem Ende entgegen. In den nächsten Wochen verabschieden sich die Schweizer Skigebiete in den Sommer. Doch das soll nicht ohne grossartigen Season-End-Event geschehen. Das ist die grosse Übersicht.

Der Winter war in diesem Jahr ja bescheiden. In tieferen Lagen gab es praktisch keinen Schnee, Bilder von weissen Pistenstreifen in grüner Umgebung prägten auch die grossen Skigebiete bis zum Jahreswechsel.

Es wurde dann zwar etwas besser und wir erlebten auch traumhafte Skitage. Auch jetzt hat's «oben drin» noch gut Schnee. Wer also nochmals auf die Ski will: Hier den Schneebericht checken und nichts wie los!

Allerdings neigt sich überall die Skisaison dem Ende entgegen. Teilweise ist dies schon Ende März der Fall, andernorts kann noch bis Ende April gefahren werden.

Der Frühling steht aber definitiv vor der Tür. Die grossen Schweizer Skigebiete wollen die Saison aber nicht ohne ein letztes Hurra beenden. Darum gibt es hier die besten Season-End-Events 2023. Es dürften die besten Partys in den nächsten Wochen werden. Fehlt dein Favorit? Dann ab damit in die Kommentare!

Wochenende vom 25. bis 26. März

Flumserberg: Retro Skitag (25.3.)

Ja doch, wenn's gut tönt – warum nicht? Bild: Flumserberge

Beim Bergrestaurant Prodalp geht's am RetroSkitag kunterbunt zu und her. Beim kostenlosen Anlass werden die guten alten 1980er wiedererweckt. Die grosse Paradefahrt startet um 14 Uhr ab Prodkamm.

Hier gibt's alle Infos.

Ohne diese Mütze ist ein Retro-Tag einfach nicht ganz komplett. Bild: Flumserberge

Sörenberg: Kandahar-Skirennen mit Skichilbi (Nostalgie-Rennen) (25.3.)

Alles bereit für das Kandahar-Rennen in Sörenberg. Bild: ZVG von Sörenberg Flühli Tourismus

Nostalgie-Skirennen und jeder kann mitmachen (Startgeld: 20 Franken). Zum 26. Mal wird der Event auf Holzskiern durchgeführt. Schwierig sei der Kurs nicht und die Skichilbi findet schon ab 11 Uhr statt.

Hier gibt's alle Infos.

Grindelwald: Snowpen Air (25.-26.3.)

Das Snowpen Air konnte auch 2023 wieder ein grossartiges Lineup zusammenstellen. Bild: snowpenair

Hecht, 77 Bombay Street, Joya Marleen, Andreas Gabalier und einige mehr kommen nach Grindelwald zum Terminal für zwei Konzerttage. Stimmung ist garantiert.

Hier gibt's alle Infos.

Saas-Fee: Allalin-Rennen (24.-25.3.)

Der Start beim Allalin-Rennen. Bild: Saastal Tourismus

Zum 41. Mal wird die Volksabfahrt dieses Jahr durchgeführt. Und sie hält auch einen Rekord: Die Allalin-Rennen gelten als die höchsten Gletscherabfahrten der Welt. 1800 Höhenmeter rasen die waghalsigen Teilnehmer hinunter.

Hier gibt's alle Infos.

Woche vom 27. März bis 2. April

Leysin: Shapes Festival (27.3.-2.4.)

Das Shapes Festival bietet eine ganze Woche Skifahren, Sonne geniessen und (Elektro-)Musik. Ob oben auf 2100 Metern im Kuklos, im gemütlichen Chalet Les Fers oder auf der Terrasse des Après-Ski-Hotspots Bel Air: Du wirst es lieben.

Hier gibt's alle Infos.

Champery: Maxi rires Festival (28.3.-1.4.)

Sie nennen es das coolste Comedy Festival der Welt. Zumindest die Lage dürfte diesem Anspruch gut gerecht werden. Vermutlich lustiger, wenn du einigermassen gut Französisch sprichst 😉.

Hier gibt's alle Infos.

Davos: Coverfestival (30.3.-2.4.)

Das Coverfestival wuchs in den letzten Jahren. Bild: Cover Festival

Diverse internationale Tribute-Bands spielen die besten bekannten Hits kostenlos (ausser Dinner-Show) im Skigebiet und im Tal. Ab geht's tagsüber im Skigebiet in der Parsennhütte, gegen Abend im Après-Ski-Mekka Bolgen Plaza und nachts in der Bolgenschanze und Montana Saal.

Hier gibt's alle Infos.

Villars: Afterseason Festival (31.3.-2.4.)

Auf 1808 Metern über Meer beim Restaurant Bretaye 1808 mit grandioser Aussicht auf die gegenüberliegenden Dents du Midi und Elektro-Musik findet diese Party statt. Schon zum achten Mal darf am Rand der Skipisten getanzt werden.

Hier gibt's alle Infos.

Wildhaus: Springsession (1.-2.4.)

Ein normaler Wettkampf ist die Springsession nicht. «Freestyle» und Spass mit Freunden stehen im Vordergrund. Anmeldung ist nicht nötig, Startgeld kostet es keines – du kannst einfach mitmachen. Und die Party am Abend in der Gräppelen Bar ist längst legendär.

Hier gibt's alle Infos.

St.Moritz: SunIce Festival (30.3.-2.4.)

Aufbau des Doms des SunIce Festivals. Bild: SunIce Festival

Techno- und EMD-Fans dürfen sich auf das zweite SunIce Festival in St.Moritz freuen. Neben Musik und Party erwarten dich auch Winteraktivitäten wie beispielsweise Quads fahren oder Paragliding. Das Festival Village befindet sich beim Sessellift Salastrains und im Skigebiet Corviglia.

Hier gibt's alle Infos.

Lenzerheide: Live is Life (31.3.-2.4..)

Zwei Täler, ein Festival. Zum vierten Mal findet das «Live is Life»-Festival statt. Zehn Locations mit nationalen und internationalen Künstlern stehen an. Lo & Leduc, DJ Antoine, Bligg oder Dabu Fantastic heizen den Zuschauern unter anderem auf der Sattelhütte (Arosa) oder der Motta Hütte (Lenzerheide) ein.

Hier gibt's alle Infos.

Andermatt: King of the Mountain (1.4.)

Am Gemsstock messen sich auch dieses Jahr wieder die Freerider beim «King of the Mountain». Bei der 21. Durchführung wird natürlich auch wieder bis tief in die Nacht Party gemacht.

Hier gibt's alle Infos.

Flims-Laax: Schnulz im Sulz (1.4.)

Beim Schnulz im Sulz ertönt zum 21. Mal Schunkelmusik. Dieses Jahr unter anderem mit dabei: Schlagersängerin Nicole. Man muss kein Prophet sein, um sagen zu können: Die Alp Nagens wird bei Schlagermusik kochen.

Hier gibt's alle Infos.

Wengen: Lauberhorn Run (2.4.)

Die letzten Meter vor dem Ziel. Bild: Lauberhorn Run

Nein, die Weltcup-Abfahrtsstrecke Lauberhorn runter donnern, das würden sich nur die wenigsten getrauen. Zum Glück kann man sie auch hochlaufen. Die 1028 Höhenmeter kannst du nämlich beim Lauberhorn Run von unten nach oben bezwingen. Einzige Bedingung: Du musst unter drei Stunden bleiben.

Hier gibt's alle Infos.

Obersaxen: Season End Party (8.4.)

In Obersaxen wird am 8. April in der Kartitscha die Season End Party gefeiert. Tageskarten gibt's zum halben Preis. Was neben der Festwirtschaft auch nicht fehlen wird: Live-Partymusik mit Inside.

Hier gibt's alle Infos.

Samnaun: Top of the Mountain Spring Concert (30.3.)

In Samnaun beginnt an diesem Wochenende die Eventreihe «Spring Blanc» mit dem Top of the Mountain Spring Concert. Dabei tritt George Ezra in Ischgl auf.

Hier gibt's alle Infos.

Woche vom 6. bis 9. April

Flumserberg: FrühlingsSchlager (8.4.)

Bühne mit Aussicht auf der Prodalp. Bild: Flumserberg

Schaukeln und Schunkeln, bis der Frühling kommt. Das gilt beim Saisonende-Wochenende auf der Molseralp. Die Partyhelden und René Bisang werden dafür sorgen, dass alle Tanzbeine geschwungen werden.

Hier gibt's alle Infos.

Nendaz: Snow Vibes Festival (8.4.)

Ein grosser Dancefloor mit Palmen und ein Jacuzzi erwartet dich auf 2200 Metern über Meer in Nendaz. Bars und Verpflegungsstände hat's genügend, dazu ein Waterslide-Contest und diverse Live-Acts auf der Bühne sorgen für Unterhaltung. Mit dem Skipass ist der Eintritt kostenlos. Am Abend gibt's die Afterparty im Tal.

Hier gibt's alle Infos.

Crans-Montana: Caprices Festival (7.-16.4.)

Das Caprices Festival erstreckt sich über zwei Wochenenden. Der Event wurde als das weltbeste internationale Elektro-Festival ausgezeichnet. Top-DJs und Traumkulisse auf 2200 Metern über Meer.

Hier gibt's alle Infos.

Engelberg: Waterslide Contest (8.4.)

Klar: Man kann's auch mit einem aufblasbaren Flamingo versuchen. Die Chancen auf ein Weiterkommen sind dann halt eher klein. Bild: Engelberg Titlis

Wer wagt sich mit «herkömmlichen» Winterausrüstungen oder mit einem Funmobil über das Wasser? Der Anlauf wird immer kürzer, wer bis zum Schluss nicht untergeht, hat gewonnen. Für 10 Franken kannst du mitmachen. Der ganze Spass steigt beim Bärghuis Jochpass.

Hier gibt's alle Infos.

Samnaun: Top of the Mountain Easter Concert (9.4.)

Nächster Punkt beim «Spring Blanc»: Wir wechseln wieder auf die österreichische Seite: Auf der Idalp tritt Sido auf. Für das Konzert reicht der Skitagespass.

Hier gibt's alle Infos.

Woche vom 11. bis 16. April

Zermatt: Unplugged (11.-15.4.)

Tage voller musikalischer Leidenschaft auf diversen Bühnen auf dem Berg und im Dorf verspricht das Zermatt Unplugged. Auf der Zeltbühne treten Stars wie Patent Ochsner, Peter Maffay oder Passneger auf.

Hier gibt's alle Infos.

Crans-Montana: Caprices Festival (7.-16.4.)

Weiter geht's mit dem zweiten Teil des Caprices Festival. Wieder wird sowohl auf der Modernity Stage tagsüber als auch im Night Village auf dem Cry-D'er-Parkplatz auf zwei Bühnen für Party gesorgt.

Hier gibt's alle Infos.

Saas-Fee: Snow’n Sound (15.4.)

Erst Skifahren, dann das Gratiskonzert der Funpunker Band QL geniessen. Die Party steigt im Bergrestaurant Steinhütte Längfluh.

Hier gibt's alle Infos.

Wochenenden vom 22. bis 30. April

Silvaplana: Corvatsch Frühlingsfest (22.-23.3.)

Bei der Mittelstation Murtel steigt die zweitägige Party zum Saisonabschluss. Bild: Engadin.ch

Nachdem letztes Jahr erstmals zwei Tage für die Party zum Saisonabschluss eingeplant waren, wiederholt sich dies bei der fünften Ausgabe auf dem Corvatsch. Breitbild und Dodo lassen auf der Mittelstation Murtel Musikfans abgehen.

Samnaun: Frühlings-Schneefest-Konzert (23.4.)

Beim 33. Frühlings-Schneefest auf der Alp Trida sorgt die Schweizer Rockband Gotthard für guten Sound im Skigebiet.

Hier gibt's alle Infos.

Samnaun: Top of the Mountain Closing Concert (30.4.)

Zum Abschluss der Spring Blanc tritt beim Top of the Mountain Closing Concert Eros Ramazzotti auf. Auch hier gilt: Tagespass gleich Eintrittsticket.

Hier gibt's alle Infos.

Fehlt deine Lieblingsparty in den nächsten Wochen? Ab damit in die Kommentare!

