Hier beginnt gleich ein ganz besonderes Abenteuer. Mehr dazu bei Punkt 2. Bild: José Crespo

Rauszeit

Diese 7 Aktivitäten solltest du diesen Winter noch ausprobieren (Schnee braucht's nicht)

Ach, der bisherige Winter. Im Flachland fehlte der Schnee praktisch immer. Höher oben hat es zwar eigentlich genug, um Ski zu fahren. Aber vielen fehlt irgendwie die Lust. Darum kommen hier Alternativen, die du auch ohne (viel) Schnee diesen Winter noch machen könntest.

Der Winter scheint sich bereits dem Ende entgegen zuneigen. Wobei: Vielerorts war er gar nie richtig da. Vielen fehlt darum die Lust, um «richtigen» Wintersport zu betreiben oder «typische» Winteraktivitäten auszuüben. Einige haben auch kapituliert. So wird beispielsweise das Skijöring im Pays d'Enhaut – das bei guten Verhältnissen bis im April möglich ist – in dieser Saison wegen Schneemangels nicht mehr angeboten. Nächste Chance: nächsten Winter.

Doch, halt! Kein Grund, Trübsal zu blasen. In der Schweiz gibt es genügend Alternativen. Egal, ob für Bewegungsmenschen, Geniesser oder Abenteurer. Wir haben hier einige Vorschläge, die sich (vielleicht besonders) in einem schneearmen Winter so richtig lohnen:

Eisfischen

Eisfischen auf rund 2000 Metern über Meer? Das ist auf Melchsee-Frutt möglich. Los geht es um 9 Uhr. Begleitet von einem offiziellen Leiter gibt es erst Instruktionen, dann begibt man sich mit Schneeschuhen auf den Melch- und Tannensee.

Eisfischen braucht Geduld in grandioser Landschaft. Bild: Sportbahnen Melchsee-Frutt

Durch Eislöcher wird dann nach Forellen und/oder Saiblingen gefischt. Egal, ob bei Sonne oder Schneegestöber: Eisfischen ist immer möglich, solange die Eisschicht des Sees dick genug ist. Die Eisfisch-Saison dauert bis am 5. April 2023.

Hier gibt es mehr Informationen.

Hier hat sich das Warten gelohnt. Bild: Sportbahnen Melchsee-Frutt

Eistauchen

Wir bleiben bei zugefrorenen Seen. Jetzt halten wir aber nicht eine Angel durch das Eis, sondern steigen gleich selbst ins Wasser: Eistauchen ist im Lac Lioson angesagt.

Gleich geht's los und unter die Eisdecke des Liosonsees. Bild: José Crespo

Die einsame Landschaft rund um den kleinen Bergsee auf rund 1850 Metern über Meer lädt zum Nervenkitzel unter der Eisdecke. Die «Perle der Alpenseen» mag einigen von einer Sommerwanderung vom Les Mosses bekannt sein. Aber hast du gewusst, dass man hier im Winter tauchen kann?

Eistauchen: ein ganz besonderes Erlebnis. Bild: Pays-d'Enhaut Région

Du brauchst dafür allerdings einen Tauchschein und musst dich vorgängig anmelden. Dann kannst du mit den Schneeschuhen hinwandern (Gepäck wird transportiert), ein Ariadnefaden führt dich ins Lichtspiel des klaren Wassers. Gönn dir danach ein Essen im Restaurant am See, wo du auch übernachten kannst.

Hier gibt es mehr Informationen.

Fatbiken

Der Vorteil an Fatbikes: Du kannst sowohl über Schnee, als auch über weichen Untergrund wie Schlamm mühelos fahren. Die dicken Räder sorgen für Stabilität und auch wenn es sich zu Beginn etwas speziell anfühlt, wer sonst auch Velo fährt, ist hier sofort drin.

Lust auf eine abendliche Runde Fatbiken? Bild: Valentin Luthiger

In Andermatt gibt es beispielsweise eine ansprechende Strecke. Hier können auch E-Fatbikes gemietet werden. Das Fahren auf der Skipiste ist nicht erlaubt. Ausser jeweils beim Fatbike Adventure by Night. Jeden Donnerstagabend kann man dann bis im März von Nätschen ins Tal fahren und man erhält Tipps und Tricks von Guides.

Hier gibt es mehr Informationen.

Saunaboot

Wer es gerne gemütlicher hat, dem empfehle ich das Saunaboot. Dieses Angebot gibt's auf dem Zürichsee, dem Vierwaldstättersee und dem Bielersee.

Das Saunaboot auf dem Bielersee. Bild: saunaboot-biel.ch

Und ja, es ist genau das, was du jetzt denkst: Eine Sauna auf einem Boot. Steuermann bist du selbst und wenn die Nebelschwaden über dem See liegen, fühlst du dich wie in einer anderen Welt. Getränke und Verpflegung kannst du selbst mitbringen, so fehlt es dir während den vier Stunden auf See an nichts.

Eine Winternacht draussen verbringen

Hört sich zwei Tage draussen im Schnee für dich eher nach Traum als Albtraum an? Dann bist du bei a-Hike richtig. Hier bieten sich dir Winter Biwaks noch bis Mitte April an ausgewählten Wochenenden (die meisten Touren sind auf Französisch/Englisch, ausgewählte finden auch auf Deutsch statt). Du wanderst während zwei Tagen mit einem Guide durch die Landschaft, ihr baut das Biwak auf, richtet das Lager ein und du lernst viel über das Überleben in der freien Natur.

Wem das alles zu extrem ist, dem kann ich «Dormir ailleurs» empfehlen. In einem Hüttenzelt mit Holzheizung kannst du erleben, wie die Goldgräber in den Rocky Mountains früher übernachteten. In der Schweiz gibt es dieses stille Erlebnis in Maules bei Bulle. Es kann dabei kühl werden. Aber wenn du am Morgen aus den kuscheligen Decken steigst und das Feuer wieder anzündest, wird es schnell wieder warm.

Hier gibt es mehr Informationen.

Den Nachtwächter begleiten

Führungen mit einem Nachtwächter gibt es mittlerweile in diversen Städt(ch)en. Egal ob in Zürich, Bern, Stein am Rhein, Appenzell oder Rapperswil – eindrücklich sind sie überall. Wir stellen hier eine relativ neue Möglichkeit vor: Winterthur.

Unterwegs mit dem Nachtwächter in Winterthur. Bild: House of Winterthur

In der sechstgrössten Stadt des Landes gibt es dieses Angebot seit Oktober 2021 und wird nur im Winter durchgeführt. Während einer Stunde lässt sie der Nachtwächter mit Horn, Laterne und Hellebarde in das 18. und 19. Jahrhundert der Stadt eintauchen.

Bei Anbruch der Dunkelheit beginnt die Führung von Oktober bis März frühestens um 21 Uhr und ist danach immer zur vollen Stunde möglich.

Hier gibt es mehr Informationen.

Fondue auf dem Gipfel

Diverse Möglichkeiten für romantische Fondues stellten wir kürzlich in diesem Artikel zum Valentinstag vor. Es geht aber auch abenteuerlicher, braucht allerdings tatsächlich etwas Schnee. Bei St.Antönien kannst du mit Schneeschuhen an den Füssen und begleitet von einem Guide auf einen der umliegenden Gipfel wandern.

Sitzbank und Tisch – alles selbst gebaut, bevor das Fondue gegessen wird. Bild: Dominik Karrer

Oben wird ein Tisch und eine Sitzbank aus Schnee gebaut und schon kann es losgehen mit dem Fondue-Plausch auf dem Gipfel. Die Aussicht geniessen und dann geht es wieder zurück in die Zivilisation.

Hier gibt es mehr Informationen.

BONUS: Gleitschirmfliegen bei Vollmond

Zum Abschluss noch ein Bonus, der erst wieder im nächsten Winter möglich ist: Gleitschirmfliegen bei Vollmond – es gibt wenige noch speziellere Erlebnisse.

Wenn noch dazu die Landschaft unter dir im weissen Schneekleid leuchtet, wird die Stimmung aussergewöhnlich. Allerdings braucht es den reflektierenden Schnee, um das Mondlicht genügend hell zu machen. Darum dauert das Angebot nur jeweils von November bis März.

Das Gefühl von Schwerelosigkeit und Freiheit gibt es im Winter jeweils bei Vollmond (und den zwei Tagen davor) in Lenk. Vor dem Flug gibt's ein Fondue, dann wird der Schirm vorbereitet und nach wenigen Schritten schwebt man im Tandemsitz in der Luft. Die nächsten Termine gibt's im November 2023. Du solltest früh sein, weil viele Plätze hat es nicht. Normalerweise ist ab August eine Reservation möglich.

Hier gibt es mehr Informationen.

