Beim Bergbierfestival wird gewandert, Bier getrunken und am Abend Party gefeiert. Bild: Mayk Wendt

Rauszeit

7 Bier-Erlebnisse, die du dir (nicht nur) am Tag des Schweizer Bieres gönnen könntest

Heute feiert die Schweiz den «Tag des Schweizer Bieres». Damit soll das Handwerk der nationalen Braukunst geehrt und die «bierige Saison» gestartet werden. Wir hätten da einige Ideen, damit auch dir das bestens gelingt.

Mehr «Schweiz»

Seit 2012 wird am letzten Freitag im April der «Tag des Schweizer Bieres» gefeiert. Dabei wird jeweils der nationalen Braukunst gehuldigt. Diverse Aktionen und Veranstaltungen werden von Schweizer Brauereien durchgeführt: Von Bierbrauen mit Konzert, dem Feierabendbier auf dem Brauereiplatz oder der Degustation mit Rampenverkauf ist alles dabei (hier gibt's die grosse Übersicht).

Bevor wir einige ausgewählte «Bier-Erlebnisse», die mehrheitlich nicht heute stattfinden, vorstellen, noch ein Hinweis: Falls dir ein Jahr Warten auf den nächsten «Tag des Bieres» zu lange erscheint, seit 2008 gilt der erste Freitag im August als weltweiter «Tag des Bieres». 2023 findet dieser am 4. August statt.

Baden im Bier

Der Traum vieler Bierliebhaber: Per Kopfsprung ins Bier eintauchen. Okay, den Kopfsprung können wir nicht bieten, aber Baden im Bier, das geht.

Vielleicht ein bisschen eng so zu zweit, aber was macht man nicht alles für ein Bierbad. Bild: Hotel Hof & Post

Seit 2006 kannst du im Hotel Hof & Post in Innertkirchen für 20 Minuten ein Bier-Bottich-Bad nehmen. Danach eine halbe Stunde, eingewickelt in Leinentücher, auf dem Strohbett ausruhen. Das alles sorgt für Entspannung, Körper- und Gesundheitspflege.

Hier gibt es mehr Informationen.

Nach dem Bierbad entspannen im Strohbett. Bild: Hotel Hof & Post

Hier gibt's Hilfe bei Suchtproblemen!



Alkohol und andere Drogen sind nie die Lösung. Bei Suchtproblemen gibt es in der Schweiz diverse Anlaufstellen. Beispielsweise «Sucht Schweiz» oder «Safezone.ch» , die Online-Beratung des Bundesamtes für Gesundheit in Zusammenarbeit mit Kantonen und Suchtfachstellen.

Bacon Beer Day

Falls du Speck und Bier liebst, solltest du dir schon mal den 9. September in der Agenda markieren. Dann findet beim Kulturhof Schloss in Köniz der Bacon Beer Day statt.

Verschiedene Brauereien zeigen ihr Können, du kannst degustieren und für das leibliche Wohl wird Street Food (vorzugsweise mit Speck) angeboten.

Hier gibt es mehr Informationen.

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Bergbierfestival

Ja, auch das Bergbier will gefeiert werden. Die sechste Ausgabe steigt am 21. Oktober 2023 in Tschlin, praktisch im untersten Unterengadin kurz vor der Grenze nach Österreich.

Pause auf der Bergbierwanderung. Bild: Bergbierfestival

Die eingeladenen Brauereien stammen alle aus den Schweizer Bergen und produzieren mit Bergquellwasser. Neben Bier gibt's natürlich auch Musik im Festzelt.

Das war das Bergbierfestival 2022. Video: YouTube/Bun Tschlin

Nicht fehlen darf die Bergbierwanderung. Diese führt über rund 10 Kilometer und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können verschiedene Biere aus allen Teilen der Schweiz degustieren.

Hier gibt es mehr Informationen.

Hier wird in der Schweiz überall Bier gebraut: 58 Die Welt in Karten Die grosse Schweizer Bierkarte zeigt dir alle 1280 (!) Brauereien des Landes von Reto Fehr

Burger und Bier auf dem See

Eine Rundfahrt auf dem Zugersee, dabei seinen eigenen Burger zusammenstellen und aus sieben Biersorten das passende auswählen (oder grad alle ausprobieren), das ist beim Burger & Baarer Bier möglich.

Für insgesamt 80 Franken bist du dabei. Der Abendevent findet in diesem Jahr am 29. Juni und 7. September statt. Die Rundfahrt dauert 2,5 Stunden und das Schiff legt um 21.30 Uhr in Zug Schützenmatt wieder an.

Übrigens: Die Brauerei Baar feiert den Tag des Schweizer Bieres heute auf dem Braui-Areal von 16 bis 18 Uhr mit Freibier, Schnupfmaschine und Alphornklängen.

Hier gibt es mehr Informationen.

1200-jährige Bier-Geschichte

St.Galler Biergeschichte(n) heisst der Rundgang in St.Gallen, bei welchem sich alles um den Gerstensaft dreht. In der Stadt hat Bier eine 1200-jährige Tradition.

St.Galler Biergeschichte und -Geschichten. Bild: kurzschuss photography gmbh / Damian Imhof

Die Führung bietet Fakten, Anekdoten und Geschichten, natürlich kommt auch die Degustation von lokalem Bier nicht zu kurz. Die Führung findet heute (28. April) und dann wieder am 25. August statt.

Hier gibt es mehr Informationen.

Er liebte Bier etwas zu sehr: 1 Video Unvergessen Snooker-Star: «24 Starkbier und 8 doppelte Wodkas, und ich bin immer noch nicht betrunken» von Ralf Meile

Food Tour (mit Bier)

5 Orte, 5 Daten – das ist die Food Tour von La Nébuleuse. Verteilt von April bis November finden in Lausanne, Fribourg, Bussigny, Sierre und Genf die fünf Events statt. Du hast es vermutlich schon gemerkt: Da wird Französisch gesprochen. Das kann natürlich schwierig werden. Andererseits: Wann können wir besser Französisch, als wenn wir ein, zwei Bier getrunken haben?

Auf jeden Fall kannst du die Events auch einzeln besuchen. Der Erste in Lausanne war allerdings schon am 1. April, der nächste findet am 28. Juni in Fribourg statt. Serviert wird jedes Mal ein Überraschungsmenü. Und natürlich gehört jedes Mal ein passendes Bier zu den Gängen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Gediegenes Nachtessen mit passendem Bier. Bild: La Nébuleuse/Guillaume Cottancin

Bierwanderung

Eine Bierwanderung – wer kennt es nicht? Die Auswahl von Angeboten ist entsprechend gross. Wir haben für dich eine kurze Liste mit verschiedenen Events erstellt:

Die feuchtfröhliche Bierwanderig Zürich führte 2022 auf den Uetliberg. Bild: Bierwanderig Zürich

Eine schöne Übersicht bietet auch die Website «BierWandern». Diese sammelt Wanderungen zu Zielen, an welchen Bier von regionale Brauereien ausgeschenkt wird.

So lief die Bierwanderig Zürich 2022. Video: YouTube/Pointbreak Group

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.