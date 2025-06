«Eine schlechte Tonqualität scheint 'in' zu sein», spottet Angelika Nicolaus. «Dialoge werden nur so dahergenuschelt. Das ist nicht nur ein Problem des 'Tatorts'.»

«Ich verstand den 'Tatort' inhaltlich leider nicht», gibt Christoph Schüttler zu. «Manchmal wünsche ich mir einen klassischen Whodunit-Krimi – von mir aus auch in einem noblen Vorort, also ganz dem Klischee entsprechend. Das ist meistens spannender als diese abstrusen Konstruktionen.»

Mit einem Fall aus Zürich verabschiedete sich der «Tatort» am Sonntagabend in die mehrwöchige Sommerpause.

So begrüsst Bundespräsidentin Keller-Sutter die EM-Teilnehmerinnen in der Schweiz

In gut zwei Wochen, am Mittwoch, dem 2. Juli, beginnt die Fussball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Schon bald werden die ersten Nationalteams in ihren Basislagern für das dreieinhalbwöchige Turnier eintreffen. Zeit, die besten Fussballerinnen des Kontinents «in diesem schönen Land im Herz Europas» zu begrüssen, dachte sich deshalb Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.