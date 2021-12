«Sex and the City»-Star: Zwei Frauen beschuldigen «Mr. Big» der Vergewaltigung

The War On Drugs und Cardi B – zu diesen Künstlern groovte Barack Obama dieses Jahr

Die Fallzahlen steigen wieder leicht an – so sieht's in deinem Kanton aus

Basler zünden Pyros am Berner Bahnhof – 15 Personen in Gewahrsam genommen

Bei Tesla und SpaceX ist Feuer im Dach: Klagewelle wegen zügelloser sexueller Belästigung



Im November klagte Jessica Barraza wegen «albtraumhafter Bedingungen» und «zügelloser sexueller Belästigung» gegen Tesla. Nun haben sechs weitere Frauen ihre Klagen eingereicht. Bei Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX gibt es ähnliche Anschuldigungen.



Ein halbes Dutzend Frauen verklagen Tesla. Der Elektroauto-Pionier habe eine Kultur der sexuellen Belästigung gefördert, in der weibliche Angestellte anzügliche Kommentare, intime Berührungen und Diskriminierung erlebt hätten.



Die sechs Frauen, die sechs separate Klage erhoben haben, schilderten sowohl in Gesprächen mit der «Washington Post» als auch in den Klageschriften eine Reihe ähnlicher Erfahrungen. Fünf der Frauen arbeiteten im Tesla-Werk in Fremont, Kalifornien, eine weitere war in einem Service Center bei Los Angeles beschäftigt.