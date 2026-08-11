sonnig32°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Parmelin erklärt, warum der Bundesrat die Ernährungsinitiative ablehnt

Parmelin erklärt, warum der Bundesrat die Ernährungsinitiative ablehnt

11.08.2026, 16:0111.08.2026, 16:01

Bundesrat und Parlament lehnen die Ernährungsinitiative ab. Am Dienstag hat Landwirtschaftsminister und Bundespräsident Guy Parmelin in Bern vor den Medien dargelegt, warum die Landesregierung für den 27. September ein Nein empfiehlt.

Bundespraesident Guy Parmelin spricht an einer Medienkonferenz zur Ernaehrungsinitiative am Dienstag, 11. August 2026, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Guy Parmelin.Bild: keystone

Die Initiative «Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative)» verlangt einen höheren Selbstversorgungsgrad. Erreicht werden soll dieser durch vermehrten Anbau pflanzlicher Nahrungsmittel.

Die Produktion tierischer Lebensmittel – etwa Fleisch und Eier- habe in der Schweiz einen hohen Stellenwert, schreibt der Bundesrat zur Vorlage. Viele landwirtschaftliche Flächen der Schweiz seien für den Ackerbau nicht geeignet, sondern nur als Weideflächen.

Die Landwirtschaft und die Ernährung müssten innerhalb von zehn Jahren nach einem Ja neu ausgerichtet werden, gibt der Bundesrat zu bedenken. Negative Auswirkungen auf die Umwelt würden damit ins Ausland ausgelagert. (hkl/sda)

Mehr zum Thema:

Umweltverbände distanzieren sich plötzlich von Ernährungsinitiative
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
28 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
vanilla
11.08.2026 16:11registriert Juni 2021
Wo ist die Erklärung? Einfach Nein sagen und mit einigen wischiwaschi Sätzen ergänzen, ist keine Erklärung. Es ist total unbefriedigend.
217
Melden
Zum Kommentar
28
Krankenversicherungskosten pro Kopf auf 4834 Franken angestiegen
In den letzten zwölf Monaten sind die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung um 0,4 Prozent angestiegen. Die Steigerung dürfte aber höher ausfallen, weil die Systemumstellung die Abrechnung von ambulanten ärztlichen Leistungen verzögert.
Zur Story