Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: Teilweise sterben über 50% im Altersheim statt im Spital



bild: shutterstock

Corona-Infizierte: Das stille Sterben in den Heimen

Nicht alle, die wegen Covid-19 ins Spital müssten, um sich behandeln zu lassen, tun dies auch. Vor allem im Alters- oder Pflegeheim sterben je nach Kanton mehr als die Hälfte der Corona-Opfer.

Das Gesundheitssystem der Schweiz könnte an seine Grenzen stossen durch das Coronavirus. Je nach Berechnungen sollen Mitte November die Spitäler ausgelastet sein, wie die Task Force schon mehrmals berechnete.

Mit Stand vom 10. November um 9.30 Uhr hat es in den Spitälern noch rund 28 Prozent freie Betten auf den Akut- und Intensivstationen. 59,2 Prozent der Patienten auf der Intensivstation sind Covid-19-Patienten, wie Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD), am Point de Presse des Bundes am Dienstag informierte.

Bild: keystone

Doch nicht alle, die wegen Covid-19 ins Spital eingeliefert werden müssten, tun dies auch. So sterben in den verschiedenen Kantonen der Schweiz bis zur Hälfe der Corona-Toten nicht in Spitälern und damit nicht mit der letzten Möglichkeit, die Krankheit zu besiegen.

Insbesonders ältere Personen begeben sich gar nicht ins Spital oder auf die Intensivstation zu Behandlung. Teilweise wollen sie nicht, manchmal reicht es aus anderen Gründen nicht mehr. Von einer Selbst-Triage war darum auch schon die Rede. So meldete auch Pro Senectute vor Kurzem, dass deutlich mehr Patientenverfügungen ausgefüllt wurden.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Eine Abklärung bei Gesundheitsdirektionen verschiedener Kantone zeigt denn auch: Es ist überhaupt nicht so, dass die Mehrheit der Corona-Patienten im Spital stirbt. Todesort ist im Gegenteil oft auch das Alters- oder Pflegeheim.

Wir haben die Daten der Kantone Aargau, Basel-Stadt, Luzern, St.Gallen, Thurgau und Zürich untersucht. Insgesamt meldeten die verschiedenen Stellen 527 Todesfälle. 273 davon starben in einem Spital, das sind «nur» 52 Prozent. Fast gleich viele starben in einem Alters- oder Pflegeheim. Bern meldet keine exakten Zahlen, Kommunikationschef Gundekar Giebel schreibt aber, dass auch im Kanton Bern rund die Hälfte im Spital, die andere in Heimen an Corona stirbt.

Todesorte von Covid-19-Patienten im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich starben seit Pandemiebeginn 232 Personen. Gemäss der Gesundheitsdirektion des Kantons waren es 102 im Spital, 126 in Alters- und Pflegeheimen und vier Zuhause. «Nur» 44 Prozent aller Todesfälle ereigneten sich also im Spital. Von den untersuchten Kantonen ist dies der Tiefstwert. Aus den Zürcher Alters- und Pfelgeheimen werden dagegen 54 Prozent aller Corona-Todesfälle gemeldet.

quelle: Gesundheitsdirektion Kanton Zürich

Stand der Daten Stand der Daten der verschiedenen Kantone ist Dienstag, 10. November. Die gemeldeten Daten sind nicht überall seit Beginn der Pandemie, da einige Kantone erst später anfingen, die Sterbeorte genau zu erfassen. Wo dies nicht der Fall ist, ist es erwähnt.

Todesorte von Covid-19-Patienten im Kanton Aargau

Der Kanton Aargau erfasst die Sterbeorte seit dem 1. Oktober. Seither verstarben 39 Personen an Corona, 56 Prozent davon im Spital. Als «unbekannt» werden Fälle erfasst, bei welchen auf der Meldung der Sterbeort fehlte oder aus anderen Gründen nicht definiert werden konnte.

Todesorte von Covid-19-Patienten im Kanton Basel-Stadt

57 Prozent der Corona-Toten sterben im Kanton Basel-Stadt im Spital. Der Kanton teilt auch noch die Alters- und Wohnheime auf.

quelle: gesundheitsdepartement kanton Basel-Stadt

Todesorte von Covid-19-Patienten im Kanton St.Gallen

Im Kanton St.Gallen sterben mit 61 Prozent in den untersuchten Kantonen am meisten Corona-Opfer im Spital.

quelle: gesundheitsdirektion kanton st.gallen

Todesorte von Covid-19-Patienten im Kanton Thurgau

Der Kanton Thurgau erfasst nur die Todesfälle im Spital. Der Anteil beträgt 54 Prozent. Wo die anderen 25 Sterbeorte liegen, ist nicht bekannt.

quelle: gesundheitsdirektion kanton thurgau

Todesorte von Covid-19-Patienten im Kanton Luzern

Auch der Kanton Luzern erfasst wie der Thurgau einzig, ob die Personen im Spital starben oder nicht. In 56 Prozent der Fälle war der Sterbeort im Spital.

quelle: gesundheits- und sozialdepartement Luzern

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Rolls-Royce-Entwürfe von Kindern Gesamtes Insta-Live-Interview mit Alain Berset Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter