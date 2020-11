Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: Hohe Zahlen in der Westschweiz trotz strengen Massnahmen



Bild: keystone

Zwei Wochen nach den neuen Massnahmen: In diesen Kantonen legt Corona noch immer zu

Ende Oktober hat der Bundesrat mit nationalen Massnahmen nachgelegt. Inzwischen sind die zwei Wochen vergangen, nach denen ein Effekt erkennbar sein soll. In einigen Kantonen geben die Zahlen auch Hoffnung – doch nicht überall.

Seit dem 29. Oktober 2020 empfiehlt der Bundesrat, im Home Office zu arbeiten und weniger Leute zu treffen. Auch gilt überall Maskenpflicht, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind verboten – im privaten Umfeld dürfen sich sogar nur maximal 10 Personen treffen.

Bis sich neue Massnahmen auf die Fallzahlen auswirken, dauert es gemäss BAG zwischen 10 und 14 Tage. Diese sind nun verstrichen – und tatsächlich konnte das Wachstum etwas gebremst werden. Die Trendkurve zeigte seit dem 4. November erstmals wieder nach unten (für die letzten Tage werden noch Nachmeldungen erwartet, daher endet die Trendkurve am 5. November).

Fallzahlen in der Schweiz mit Trendkurve

(???) Allerdings wurde selten von einem nationalen Zusammenbruch des Gesundheitswesen gesprochen – vielmehr versuchte man, regionale Engpässe zu vermeiden. Und das gelang bisher nur teilweise. (???)

Auslastung Gesundheitswesen

Anfang dieser Woche lagen 466 Covid-Patienten auf Schweizer Intensivstationen. Dazu kamen nochmals 335 Personen, die aus anderen Gründen auf ein IPS-Bett angewiesen sind. 221 Betten sind noch frei.

Auslastung aller Schweizer Intensivbetten

Eine gesamtschweizerische Auslastung im Bereich von 80 Prozent ist nicht ungewöhnlich. Allerdings konnte man die regionalen Engpässe nicht komplett umgehen. So musste in verschiedensten Spitälern die Kapazität bereits ausgebaut werden, erst gerade gestern in den Kantonsspitälern Aarau und Baden.

Prozentual am stärksten ausgelastet sind die IPS-Betten in der Westschweiz und in Graubünden.

Die höchste Auslastung:

Jura: 7 von 8 Betten in Gebrauch Freiburg: 25 von 29 Betten in Gebrauch Wallis: 30 von 35 Betten in Gebrauch Graubünden: 17 von 20 Betten in Gebrauch Solothurn: 21 von 25 Betten in Gebrauch

Entspannter ist die Situation in der Ostschweiz und im Kanton Basel-Land.

Die tiefste Auslastung

Appenzell Ausserrhoden: 2 von 6 Betten in Gebrauch Basel-Land: 7 von 20 Betten in Gebrauch Uri: 3 von 6 Betten in Gebrauch Nidwalden: 3 von 6 Betten in Gebrauch Tessin: 38 von 67 Betten in Gebrauch

Auch wenn die Fallzahlen nicht mehr exponentiell ansteigen: Die Situation auf den Intensivstationen dürfte sich wegen der zeitlichen Verzögerung von Hospitalisierungen nicht von heute auf morgen entspannen.

Die Prognose einer ETH-Forschergruppe sagt entsprechend für die Kantone Glarus, Neuenburg und Wallis in sieben Tagen eine höhere Zahl benötigter IPS-Betten voraus, als sie aktuell in den Kantonen zur Verfügung stehen.

Regionale Ansteckungs-Hotspots

In vielen Kantonen stimmen die aktuellsten Entwicklungen trotz sehr hohem Niveau verhalten optimistisch. Nicht so allerdings in der Romandie. Dort verbreitet sich das Virus noch immer sehr schnell – obwohl die Massnahmen in der ganzen Westschweiz über die Vorgaben des Bundes hinaus gehen.

So sind beispielsweise Restaurants und Bars in allen Westschweizer Kantonen geschlossen. Das wirkt sich auch auf die Bewegungsdaten aus: Die Kurve der Mobilität von französisch-sprechenden Personen in der Schweiz (gelbe Linie) zeigte in den letzten Wochen klar nach unten und liegt aktuell tiefer als die Kurven der Deutschschweizer und der Tessiner.

Bewegungsdaten nach Sprachregion

Bild: intervista/kt zürich

Gerade der Kanton Genf hat die strengen Massnahmen – maximal 100 Personen für Veranstaltungen und die Schliessung von Gastronomie – bereits im Juli und August eingeführt. Warum sich das nicht vermehrt auf die Hospitalisierungen und Todesfälle auswirkt, ist nicht eindeutig zu sagen. So meinte beispielsweise Antoine Flahault, Direktor an der Universität Genf: «Weshalb Genf so viel mehr Fälle hat als zum Beispiel Basel, ist schwer zu sagen. Ganz ehrlich, ich weiss es nicht.»

Mögliche Erklärungen seien die hohe Einwohnerdichte in Genf und die vielen internationalen Organisationen, die die Reisetätigkeit erhöhen.

Ausbreitung der Pandemie

Um die Bewegungen einer Pandemie verfolgen zu können, ist eine tiefe Positivitätsrate wichtig. Die von der WHO empfohlenen 5 Prozent überschreitet die Schweiz deutlich.

Die höchsten Positivitätsraten verzeichnen aktuell die Westschweizer Kantone. In Freiburg und Neuenburg fällt aktuell fast jeder zweite Test positiv aus.

Höchste Positivitätsrate

Freiburg: 44,89 Prozent Neuenburg: 43,67 Prozent Genf: 38,66 Prozent Jura: 38,6 Prozent Wallis: 38,03 Prozent

Die Entwicklung der Pandemie am besten im Griff haben diese Kantone (obwohl auch sie alle deutlich über der empfohlenen Grenze von 5 Prozent liegen):

Tiefste Positivitätsrate

Basel-Stadt: 14,89 Prozent Basel-Land: 16,27 Prozent Zug: 18,03 Prozent Zürich: 19,39 Prozent Schaffhausen: 20,26 Prozent

Auch auf dieser Karte ist gut erkennbar, dass die Westschweiz zu kämpfen hat:

In den Sommermonaten konnten die meisten Kantone die Positivitätsrate unter 5 Prozent halten. Freiburg und Genf hatten allerdings schon ab Juli Mühe, die Quote tief zu halten. Zusammen mit Neuenburg nehmen sie nun die drei Spitzenplätze ein.

Der gesamtschweizerische Schnitt überschritt die 5-Prozent-Grenze Anfang Oktober. Die neuen Massnahmen Ende Oktober führten immerhin dazu, dass die durchschnittliche Positivitätsrate bei rund 26 Prozent stagnierte.

3 Kantone mit den tiefsten und 3 Kantone mit den höchsten Positivitätsraten

