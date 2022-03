Bild: keystone

Mobilität in der Schweiz längst wieder auf altem Niveau – doch es gibt einen Verlierer

Seit zwei Wochen gelten in der Schweiz kaum noch Massnahmen. Verändert am Mobilitätsverhalten hat sich kaum was, denn auf den Strassen war schon seit Wochen wieder alles wie zuvor. Der ÖV hat sich allerdings (noch) nicht erholt.

Am 17. Februar 2022 hat der Bundesrat praktisch alle Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus aufgehoben – geblieben ist nur noch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr.

Strassenverkehr

Der Strassenverkehr scheint sich kaum verändert zu haben seit dem 17. Februar: Der durchschnittliche Tagesverkehr auf der Autobahn A1 beim Felsenauviadukt in Bern bewegte sich schon vor dem Schweizer «Freedom Day» auf vergleichbarem Niveau wie vor der Pandemie.

Bei der Messstation Gotthardtunnel verzeichnet das Bundesamt für Strassen in den letzten zwei Wochen sogar leicht mehr Autos, Busse und Cars als im Vergleichsjahr 2019.

Fussgänger- und Veloverkehr

Wie viele Fussgänger und Velofahrer unterwegs sind, hängt naturgemäss sehr stark vom Wetter ab. Trotzdem ist gut erkennbar: Schon seit Beginn des neuen Jahres sind ungefähr gleich viele Personen unterwegs wie vor der Pandemie. Das zeigen die Daten der Stadt Zürich.

Öffentlicher Verkehr

Etwas anders sieht das Bild im öffentlichen Verkehr aus. Die Daten der Schweizerischen Bundesbahnen zeigen, dass im Januar deutlich weniger Personenkilometer gefahren wurden als noch vor der Pandemie.

Im Laufe des vergangenen Jahres sind die Zahlen zwar wieder angestiegen – doch seit November 2021 sind sie wieder rückläufig. Die aktuellsten Zahlen vom Februar erscheinen erst Mitte März. Sie werden zeigen, ob die SBB von der Aufhebung der Home-Office-Empfehlung profitieren konnte.

Erste Anzeichen, dass in den letzten zwei Wochen wieder mehr Personen den öffentlichen Verkehr benutzten, geben die Mobilitätsdaten von Apple. Diese zeigen, dass seit Beginn des Jahres immer mehr ÖV benutzt wurde in der Schweiz. Allerdings sind sie schwierig zu interpretieren, weil sie nur die relative Veränderung gegenüber dem Referenztag 13. Januar 2020 (ein Montag) bekannt geben.

Nebst der Aufhebung der Home-Office-Empfehlung dürfte auch das Ende der Skiferien in vielen Kantonen dazu geführt haben, dass zu Stosszeiten wieder mehr Leute im ÖV unterwegs sind.

