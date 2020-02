Schweiz

Coronavirus

Basler Fasnacht wegen Coronavirus abgesagt – diese Events sind betroffen



Wegen Coronavirus: Bundesrat verbietet Grossevents – diese Veranstaltungen sind betroffen

Der Bundesrat hat in einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen, eine «Besondere Lage» auszurufen. Als erste Massnahme werden bis zum 15. März alle Veranstaltungen verboten, an denen über 1000 Personen erwartet werden. Bei kleineren Veranstaltungen muss der zuständige Kanton eine Risikoeinschätzung vornehmen.

Konkret sind unter anderen diese Grossveranstaltungen vom Verbot betroffen:

Basler udn Berner Fasnacht

Bild: KEYSTONE

Im Februar und März wird an verschiedenen Orten Fasnacht gefeiert. Die grössten Anlässe dürfen laut dem neuen Gesetz des Bundesrates nicht stattfinden. Das Basler Fasnachts-Comité hat kurz nach der PK mitgeteilt, dass die Veranstaltung abgesagt ist.

«Wir bitten Euch, den Entscheid zu respektieren und um Verständnis, dass wir im Moment keine individuellen Anfragen entgegen nehmen können», so die Organisatoren in der Medienmitteilung.

Je nach Grösse der Veranstaltung müssen die Kantone auch weitere kleinere Fasnachtsevents absagen.

Sportveranstaltungen

Bild: KEYSTONE

In Graubünden wurde der Engadin Skimarathon bereits abgesagt, in Thun wird der Survivalrun nicht durchgeführt. Weitere grössere Sportveranstaltungen dürften folgen. Insbesondere die oberen Ligen im Fussball und Eishockey sind davon betroffen. Noch ist unklar, welche Auswirkungen das auf verschiedene Spielpläne hat. Mögliche Szenarien sind Partien ohne Zuschauer oder sogar Spielabsagen.

Genfer Autosalon

Bild: KEYSTONE

In Genf hätte vom 5. bis am 15. März der Autosalon stattfinden sollen. Auch diese Veranstaltung ist gemäss dem neuen Gesetz abgesagt. Die Genfer Uhrenmesse wurde bereits am Donnerstag ausgesetzt. Auch die Gartenmesse Giardina in Zürich dürfte nicht stattfinden können.

Swiss Music Awards

Die Swiss Music Awards könnten ebenfalls von der Massnahme des Bundesrats betroffen sein. Im Moment sind die Organisatoren aber noch in Abklärung mit dem BAG darüber, «in welcher Form die Veranstaltung stattfindet», wie die Veranstalter auf ihrer Website schreiben.

Grössere Konzerte

In der Schweiz gibt es diverse Konzerthallen und Clubs, in die mehr als 1'000 Personen reinpassen. Hier einige Beispiele:

Kaserne, Basel (Reithalle)

St. Jakobshalle, Basel

Volkshaus, Basel (Festsaal)

Z7, Pratteln

Fri-son, Pratteln

KKL Konzertsaal, Luzern

Les Docks, Lausanne

Chollerhalle, Zug

Zielbau Arena, Winterthur

Hallenstadion, Zürich

Härterei, Zürich

Kaufleuten, Zürich (Klubsaal)

Halle 622, Zürich

Komplex 457, Zürich

Samsung Hall, Zürich

Volkshaus, Zürich

X-tra, Zürich

Wenn du für die Zeit bis am 15. März Tickets für ein Konzert an einem dieser oder ähnlichen Orten gebucht hast, solltest du dich auf der Webseite des Veranstalters laufend informieren, ob das Konzert noch durchgeführt wird.

Weitere Veranstaltungen

Betroffen von der neuen Massnahme des Bundesrates sind alle Veranstaltungen an denen sich über 1000 Personen zum gleichen Zeitpunkt aufhalten. Vom Veranstaltungsverbot des Bundes ausgenommen sind Bürogebäude mit mehr als tausend Personen. «Dort können sich die Personen frei bewegen und können die Hygienevorschriften umsetzen», sagte Innenminister Alain Berset am Freitag vor den Bundeshausmedien.

Doch nicht nur solche grossen Veranstaltungen können abgesagt werden. Kleinere Veranstaltungen müssen bei den Kantonen eine Risikoeinschätzung vornehmen lassen und können daraufhin ebenfalls nicht bewilligt werden. (leo)

