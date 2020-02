Schweiz

Coronavirus in der Schweiz: So sieht der Notfallplan des Bundes aus



Was passiert, wenn sich der Virus weiter ausbreitet? Der Notfallplan des Bundesrates

Die Schweiz hat seit Dienstag ihren ersten bestätigten Fall des neuen Coronavirus. Ein 70-jähriger Tessiner hat sich bei einer Veranstaltung in Mailand im Februar angesteckt und wurde bei seiner Rückkehr krank. Am Montag wurde er getestet, am Dienstag hatten die Behörden die Gewissheit, dass es sich um das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 handelt.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) setzte daraufhin am Dienstag eine Pressekonferenz an und informierte zur Lage. «Dieser erste bestätigte Fall ändert nichts an der Gesamtsituation in der Schweiz», sagte Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten des BAG. Man halte an den bisherigen Massnahmen fest.

Doch was muss passieren, damit sich die «normale Lage» zu einer «besonderen Lage» entwickelt und schliesslich in eine «ausserordentliche Lage» ausartet? Der Notfallplan des Bundes im Überblick:

Die «normale Lage»

Im Moment befinden wir uns laut Koch noch in der normalen Lage. Daran würden auch weitere Ansteckungen mit dem Virus nichts ändern, vorausgesetzt, das BAG hat die Ansteckungskette noch unter Kontrolle.

Diese Woche hat das BAG jedoch bereits einige Massnahmen angekündigt. So wolle man die Bevölkerung mit einer Kampagne vollumfänglich darüber informieren, wie man sich im Falle einer Ansteckung zu verhalten hat und welche Hygienemassnahmen vor einer Ansteckung schützen können.

Weitere Ansteckungen

Weitere Ansteckungen, deren Ursprung eruiert werden kann, ändern also an der allgemeinen Lage in der Schweiz nichts. Sollte es aber so viele Neuansteckungen geben, dass die Kantone an ihre Grenzen stossen, wird der Bund laufend Verantwortung übernehmen.

Kritisch wird es erst, wenn das medizinische Personal den Überblick über die Neuansteckungen verliert – also nicht mehr festgestellt werden kann, wo sich die einzelnen Patienten angesteckt haben. Ist dies der Fall, schlägt das BAG dem Bundesrat weitere Massnahmen vor.

Die «besondere Lage» tritt ein

In einem weiteren Schritt kann der Bundesrat eine «besondere Lage» ausrufen. Dafür müsste aber zuerst eine «besondere Gefährdung der öffentlichen Gesundheit» bestehen oder «schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft oder andere Lebensbereiche» zu erwarten sein.

Ausserdem kann eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufene gesundheitliche Notlage auch in der Schweiz zur Ausrufung einer «besonderen Lage» führen. Nun kann der Bund folgende Massnahmen beschliessen:

Veranstaltungen werden abgesagt

öffentliche und private Einrichtung werden geschlossen

bestimmte Gebiete werden isoliert

Für Unternehmen kann der Homeoffice-Zwang eingeführt werden

Medizinisches Personal wird verpflichtet, bei der Bekämpfung der Krankheit mitzuwirken

Impfungen für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen werden obligatorisch

Das Virus breitet sich weiter aus

Sollten diese Massnahmen nicht ausreichen, kann der Bundesrat diese verschärfen. Dafür muss aber zuerst nachgewiesen werden, dass die Infektion sich weiter ausbreitet. Nur dann kann der Bund beispielsweise den Personenverkehr über die Grenze einschränken und die Armee zur Kontrolle an internationalen Flughäfen einsetzen.

Notstand: Die «ausserordentliche Lage» tritt ein

Sollten alle diese Massnahmen versagen, wird der Notstand ausgerufen. Im Notrecht können die Verwaltungsorgane jegliche Massnahmen ergreifen, die zur Eindämmung der Pandemie notwendig sind. Es gilt natürlich weiterhin die Verhältnismässigkeit.

Zuletzt wurde in der Schweiz eine ausserordentliche Lage ausgerufen, als nach dem Ersten Weltkrieg die Spanische Grippe um sich griff und in der Schweiz 25'000 Menschen das Leben kostete. (leo)

