Coronavirus: 3 Massnahmen um eine Ausbreitung zu verhindern



Hände waschen, richtig niessen und bei Fieber: zuhause bleiben

Der Bund hat wegen des Coronavirus drei Videos veröffentlicht. Mit ihnen soll die Bevölkerung über die Hygiene- und Verhaltensregeln informiert werden.

Das Coronavirus ist auch in der Schweiz angekommen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Donnerstag eine Informationskampagne lanciert. In einem ersten Schritt will es der Bevölkerung aufzeigen, was die Hygiene- und Verhaltensregeln sind, um ein weiteres Ausbreiten des Virus zu hindern.

«Es geht uns alle an und alle können etwas tun», sagt Simone Eigenmann, Leiterin Sektion Prävention und Promotion des BAGs an der Pressekonferenz am Donnerstag. Und zur Kampagne: «Es muss auf den ersten Blick erkennbar sein, dass diese Kampagne vom Bund stammt und deshalb vertrauenswürdig ist.»

Sollte sich die Situation ändern, würde die Signalfarbe der Plakate von gelb auf rot ändern. Das BAG schaltet am Montag für alle Informationen zum Coronavirus eine eigene Website auf.

Die Massnahmen:

Mit diesen drei Sofortmassnahmen, die von jedem einzelnen umgesetzt werden müssen, will der Bund eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz verhindern:

Gründlich Hände waschen

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen

Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben

