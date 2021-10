Kein Online-Formular: Zöllner verteilen hunderte Bussen an Reiserückkehrer

Warum sind Avocados klimafreundlicher als Tomaten? Ein Experte beantwortet eure Fragen

Ein Zürcher Start-Up hat 500 Lebensmittel auf ihre Klimabilanz geprüft. Der Artikel hat bei watson-Usern zu vielen Diskussionen geführt. Wir haben den Herausgeber des Klima-Posters mit euren Fragen konfrontiert.

Unsere Ernährung ist für rund ein Drittel aller CO2-Emissionen verantwortlich. Deshalb setzt das Zürcher Start-Up «Eaternity» genau an diesem Punkt an: Es hat für 500 Lebensmittel eine Klimabilanz berechnet und diese auf einem Poster aufgelistet. watson hat alle Lebensmittel in einer durchsuchbaren Tabelle präsentiert.

Um die Lebensmittel fair miteinander vergleichen zu können, haben die ehemaligen ETH-Studierenden von «Eaternity» CO2-Äquivalente für eine vergleichbare Menge des Produktes …