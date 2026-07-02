Die Fahrradtour in Riehen führte unter anderem zum Grenzstein. Bild: www.imago-images.de

Deutscher Präsident Steinmeier erlebt in Riehen BS das Dreiland

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat am Donnerstag die Schweizer Grenzgemeinde Riehen im Kanton Basel-Stadt besucht. Begleitet wurde er vom baselstädtischen Regierungspräsidenten Conradin Cramer (LDP) und der Riehener Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann (EVP).

Mehr «Schweiz»

«Uns ging es darum, festzustellen, wie das Leben im Dreiland aussieht», sagte Steinmeier am Morgen im Gemeindehaus Riehen. Europa werde hier gelebt. Auf das Schweizer Ringen um die Bilateralen III angesprochen kommentierte er, dass er lange Botschafter in der Schweiz gewesen sei und er es richtig finde, dass die Entscheidung «ausschliesslich in der Schweiz» falle.

Kernpolitische Themen standen beim Besuch des Bundespräsidenten nicht im Vordergrund. Vielmehr widmete er seine Zeit dem Austausch mit der Bevölkerung und regionalen Akteurinnen und Akteuren. Steinmeier und seine Entourage waren kurz nach 9 Uhr auf E-Bikes beim Grenzstein bei der Zollfreistrasse eingetroffen.

Dabei wurde Steinmeier auch vom Lörracher (D) Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) begleitet. An der Grenze wurde die Gruppe von Cramer und Kaufmann vor den Medien begrüsst und setzte ihre Tour nach einem kurzen Gespräch in Richtung Eisweiher fort. Dort fand ein Austausch mit dem binationalen Ranger-Team des Landschaftsparks Wiese statt.

Eintrag ins Gästebuch

Nach 9.30 Uhr kam Steinmeier beim Gemeindehaus in Riehen an, wo er sich zunächst im Keller ein Geländemodell der Umgebung zeigen liess. Kaufmann erzählte von der Geschichte Riehens und deren Prägung durch ihre Nähe zu Deutschland. Sie sprach schwierige Zeiten während der beiden Weltkriege an, aber auch gegenwärtige Schwerpunkte, wie etwa die gemeinsame Hochwasserschutzplanung mit der deutschen Gemeinde Inzlingen. «Wir leben hier Europa im Kleinen», so Kaufmann.

Danach trug sich Steinmeier im Bürgersaal in das Gästebuch des Kantons Basel-Stadt ein und posierte für Fotos. «Es ist eine grosse Ehre», sagte Cramer zum Besuch des Bundespräsidenten. Es sei aber auch eine grosse Freude, dass das europäische Leben im Dreiland wahrgenommen werde.

Zum Abschluss seines Besuchs in Riehen begaben sich Steinmeier und seine Entourage zur Fondation Beyeler. Dort besichtigte Steinmeier zunächst den Garten, wonach er sich im Museum eine Ausstellung anschaute.

Der Bundespräsident zu Besuch in der Fondation Beyeler in Riehen. Bild: www.imago-images.de

Besuch im Rahmen von «Ortszeit»

Im Rahmen einer «Ortszeit» übt Steinmeier von Montag bis Donnerstag sein Amt von der deutschen Grenzstadt Lörrach bei Basel aus. Auf dem Programm stehen diverse Besuche und Gespräche mit lokaler Politik und Bevölkerung.

Gemäss Website des deutschen Bundespräsidialamts war Steinmeier zur letzten Ortszeit im April in Stralsund im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern an der Ostseeküste. (sda)