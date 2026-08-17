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Social-Media-Verbot für Jugendliche? Mach mit bei der grossen Umfrage

Interdire les réseaux sociaux aux mineurs?
Soll die Schweiz Regeln einführen, wenn es um die Social-Media-Nutzung von Jugendlichen geht?Image: shutterstock / keystone
Umfrage

Soll die Schweiz Social Media für Jugendliche verbieten? Sag uns deine Meinung!

Wie können Jugendliche besser vor schädlichen Folgen von Social Media geschützt werden? Braucht es dafür ein Verbot? Sag uns deine Meinung in der watson-Umfrage.
17.08.2026, 06:0717.08.2026, 07:59
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

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Zuerst Australien, dann Frankreich. Diese beiden Länder haben ein Social-Media-Verbot für Jugendliche bereits beschlossen, genauer für unter 16-Jährige (Australien) und unter 15-Jährige (Frankreich). Spanien, Griechenland und Österreich planen ebenfalls Social-Media-Verbote für Jugendliche.

Auch in der Schweiz wird über ein Verbot diskutiert. Zwei Vorstösse aus der Grünen Fraktion des Ständerates hatten den Bundesrat Ende 2024 dazu aufgefordert, aufzuzeigen, wie er Kinder und Jugendliche vor den negativen Folgen des Social-Media-Konsums schützen kann. Ein Bericht dazu soll im kommenden Jahr erscheinen. Und auch Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider zeigte sich in einem Interview im vergangenen Dezember offen für ein Verbot.

Doch wie denkt die Schweizer Bevölkerung darüber? Wir wollen von dir wissen: Braucht es ein Social-Media-Verbot für Jugendliche auch in der Schweiz? Welche Gründe sprechen dafür, welche dagegen? Und ab welchem Alter findest du die Social-Media-Nutzung angemessen?

Mach mit bei unserer grossen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut Demoscope. Die Ergebnisse der Umfrage werden bald hier auf watson veröffentlicht.

👉 Hier geht es zur Umfrage 👈

Soziale Medien – Definition
Eine offene Plattform zum Informationsaustausch, bei der die soziale Interaktion im Vordergrund steht: Mithilfe eines Profils scrollt man durch die Inhalte, um Texte, Fotos oder Videos zu liken, zu kommentieren oder zu teilen. Einzel- oder Gruppenchats (WhatsApp, Telegram) sind keine sozialen Netzwerke.

Mehr Social Media:

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Darum ist ein Medienpädagoge gegen ein Social Media-Verbot für unter 16-Jährige
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116 Kommentare
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bokl
17.08.2026 06:41registriert Februar 2014
Warum nur Jugendliche schützen? Platformen generell besser regulieren / kontrollieren!
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Snowy
17.08.2026 06:42registriert April 2016
„Bist du für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche?“

Ja.

Die negativen Auswirkungen (vor allem auf Jugendliche) sind derart krass negativ, dass ein Verbot gerechtfertigt ist.
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fant
17.08.2026 06:39registriert Oktober 2015
Zwei Punkte zur Umfrage:

Gut wird gefragt, wie denn genau das Alter überprüft werden soll. Das ist für mich die grösste Frage, die leider unheimlich schwierig zu beantworten ist: Ist sie technisch hieb- und stichfest, dann geben wir den Betreibern viel zu viel Infos (ausser bei der CH-EID, aber das ist zu CH spezifisch und schliesst zu viele aus). Ist sie es nicht, dann können wir es auch gleich sein lassen (siehe Australien).

Schade wird nicht auch danach gefragt, ob diese Plattformen endlich im Land der User faire Steuern zahlen sollten.
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