Soll die Schweiz Regeln einführen, wenn es um die Social-Media-Nutzung von Jugendlichen geht? Image: shutterstock / keystone

Umfrage

Soll die Schweiz Social Media für Jugendliche verbieten? Sag uns deine Meinung!

Wie können Jugendliche besser vor schädlichen Folgen von Social Media geschützt werden? Braucht es dafür ein Verbot? Sag uns deine Meinung in der watson-Umfrage.

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Zuerst Australien, dann Frankreich. Diese beiden Länder haben ein Social-Media-Verbot für Jugendliche bereits beschlossen, genauer für unter 16-Jährige (Australien) und unter 15-Jährige (Frankreich). Spanien, Griechenland und Österreich planen ebenfalls Social-Media-Verbote für Jugendliche.

Auch in der Schweiz wird über ein Verbot diskutiert. Zwei Vorstösse aus der Grünen Fraktion des Ständerates hatten den Bundesrat Ende 2024 dazu aufgefordert, aufzuzeigen, wie er Kinder und Jugendliche vor den negativen Folgen des Social-Media-Konsums schützen kann. Ein Bericht dazu soll im kommenden Jahr erscheinen. Und auch Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider zeigte sich in einem Interview im vergangenen Dezember offen für ein Verbot.

Doch wie denkt die Schweizer Bevölkerung darüber? Wir wollen von dir wissen: Braucht es ein Social-Media-Verbot für Jugendliche auch in der Schweiz? Welche Gründe sprechen dafür, welche dagegen? Und ab welchem Alter findest du die Social-Media-Nutzung angemessen?

Mach mit bei unserer grossen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut Demoscope. Die Ergebnisse der Umfrage werden bald hier auf watson veröffentlicht.

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