Schweizer Stimmvolk steht hinter Verhandlungen mit Brüssel – ist jedoch EU-kritisch

Gratis-Abos für Politiker und Beamte – Chefs der Arosa Bergbahnen dennoch freigesprochen

Der Verwaltungsratspräsident und der Direktor der Bergbahnen in Arosa sind am Mittwoch vor Gericht vom Vorwurf der mehrfachen Vorteilsgewährung freigesprochen worden. Sie hatten über Jahre Politikern und Beamten in Arosa und in Chur Skipässe entweder gratis oder zum reduzierten Preis angeboten.