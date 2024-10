Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic, der für die Kommission die Gespräche mit der Schweiz leitet, wird den Mitgliedstaaten den Stand der Verhandlungen erläutern. Bild: keystone

Kommission informiert EU-Staaten über Verhandlungen mit der Schweiz

Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU stehen am Dienstag auf der Tagesordnung von EU-Ministerinnen und -Ministern. Die Europäische Kommission informiert in Luxemburg am Rat für allgemeine Angelegenheiten die EU-Staaten über die laufenden Gespräche.

«Der Ministerrat wird über die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz Bilanz ziehen», war auf der Webseite des Rats zu lesen. Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic, der für die Kommission die Gespräche mit der Schweiz leitet, wird den Mitgliedstaaten den Stand der Verhandlungen erläutern.

Im Anschluss würden die Ministerinnen und Minister über das Thema diskutieren, sagte ein EU-Diplomat vergangene Woche in Brüssel. Er sei optimistisch, dass die Verhandlungen bis Ende Jahr abgeschlossen werden könnten. Gemäss einer mit dem Dossier vertrauten Person, mit welcher die Nachrichtenagentur Keystone-SDA sprach, ist weiterhin das Thema der Personenfreizügigkeit der grosse Diskussionspunkt. (sda)