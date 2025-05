ESC

Ist Céline Dion der «Top Secret»-Gast – oder ist es doch die Tambourengruppe?

Heute Abend steigt das grosse Finale des Eurovision Song Contest 2025 in der ausverkauften St. Jakobshalle. Eine mysteriöse Garderobe sorgt international für Gerüchte um einen möglichen Überraschungsauftritt von Céline Dion.

Aimee Baumgartner / ch media

Mehr «Schweiz»

«Ist DAS die geheime Garderobe von Céline Dion beim ESC?», schreibt «RTL» mit dem Hinweis «Exklusiv» auf seiner Website. Hat der deutsche Fernsehsender das grosse Geheimnis gelüftet? Der Hintergrund: eine Garderobe, die mit «Top Secret» angeschrieben ist.

Das Top Secret Drum Corps bei der Generalprobe am Samstagnachmittag. Bild: keystone

Statt einem «streng geheimen» Gast könnte in dieser Garderobe aber auch schlicht und einfach das Top Secret Drum Corps einquartiert sein. Die Schweizer Trommelvirtuosen haben im Finale nämlich einen Auftritt, wie man bei der Hauptprobe am Samstagnachmittag und beim sogenannten Dress Rehearsal am Tag davor sehen konnte.

«Der Weihnachtsmann existiert»

Das bedeutet aber noch nicht, dass Céline Dion definitiv nicht auftritt. Es ist auch denkbar, dass die kanadische Sängerin in einem anderen Raum untergebracht wird. Die Gerüchteküche brodelt weiter: Laut anderen Medienberichten soll Dions Privatjet gestern beim Euro-Airport gesichtet worden sein. Bereits im ersten Halbfinal hatte Dion einen virtuellen Auftritt mit einer Grussbotschaft.

EBU-Chef Martin Green gibt sich am Samstagmittag geheimniskrämerisch. «So viel kann ich sagen. Der Weihnachtsmann existiert. Wer ihn sehen will, braucht Geduld», sagt Green. «Das kann ich nur unterschreiben», fügt Co-Executive Producer Martin Stalder an. Das Publikum muss wohl oder übel noch gedulden, um zu erfahren, ob Dion heute Abend wirklich auf der ESC-Bühne zu sehen sein wird. Die Show beginnt um 21 Uhr. Wir berichten live.