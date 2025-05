Der legendärste ESC-Sieg? War zweifellos ABBA mit «Waterloo» 1975 in Brighton. Der zweitlegendärste? Natürlich Céline Dion mit «Ne partez pas sans moi» 1988 in Dublin. Und natürlich fragen sich alle: Wird Céline Dion in Basel auftreten? Jein. Also eigentlich schon. Zwei Minuten sind in der Final-Show am Samstag für sie reserviert. Doch wie diese aussehen sollen, ist noch völlig unklar. Denn einzig Céline Dions Gesundheitszustand (sie leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung, die zu schmerzhaften Muskelkrämpfen führt) wird über ihre An- oder Abwesenheit entscheiden. Darüber, ob sie selbst live Auftritt oder ob andere ein Céline-Dion-Medley singen werden, wie es letztes Jahr in Malmö mit ABBA der Fall war.Sven Epiney sagte nun der österreichischen Zeitung «Der Standard» : «Es gibt einen Plan A und einen Plan B. Der Auftritt findet auf jeden Fall statt. Céline will unbedingt kommen. Die grosse Frage ist: Wie fit ist sie? Kann sie reisen? Geht es ihr gut genug? Ich hoffe, dass sich all das mit einem klaren Ja beantworten lässt und sie tatsächlich im Stadion auftreten wird. Aber endgültige Gewissheit haben wir erst am Samstag.» Im Stadion? Nicht in der St.Jakobs-Halle? Atmosphärisch wäre dies spektakulär: In der Halle würden 9400 Fans für Céline Dion jubeln, im Stadion bis zu 38'000. (sme)