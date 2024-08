Der Staatsrat wies zudem darauf hin, dass auch das Fehlen eines einzigen Ansprechpartners in Genf einen Einfluss gehabt haben könnte. Die Genfer Kandidatur wurde nämlich gemeinsam von der Stadt und vom Kanton getragen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Kanton und Stadt habe zwar gut funktioniert, sei vielleicht aber weniger praktisch gewesen für das Auswahlkomitee als in Basel mit einem einzigen Ansprechspartner, mutmasste Apothéloz.

«Obwohl die endgültige Entscheidung nicht in die erhoffte Richtung ging, hat Genf seine Fähigkeit bewiesen, sich in Rekordzeit zusammenzuschliessen und eine solide Kandidatur für die Organisation des Eurovision Song Contests vorzuschlagen», erklärten Vertreter des Kantons und der Stadt am Freitag an einer Medienkonferenz.

Riesensensation am US Open – Carlos Alcaraz scheitert in der zweiten Runde

«Mit so einer Reform in eine Volksabstimmung zu gehen, finde ich abenteuerlich»

ESC in Basel: Wann kann man Tickets kaufen – und wie viel dürften diese kosten?

Der ESC 2025 findet in Basel statt. Nun wollen Fans natürlich alle wissen, wo und ab wann die Tickets erhältlich sein werden. So genau wissen wir das selbst (noch) nicht. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt Folgendes:

Meist werden die Tickets Anfang des Austragungsjahres oder noch Ende des Jahres vor dem Wettbewerb zum Verkauf angeboten. «Die Tickets für den ESC 2024 in Malmö gingen damals für Fanclub-Mitglieder am 27. November 2023 in den Verkauf, die erste Runde des öffentlichen Verkaufs startete ein Tag danach, am 28. November», weiss watson-Chefredaktorin und ESC-Fan Nadine Sommerhalder. «Im April 2024 hatten Interessierte noch eine zweite Chance, Tickets über die regulären Verkaufsstellen zu ergattern.»