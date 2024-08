Der ESC 2025 findet in Basel statt – auch die Daten sind bekannt

Kleiner Fun Fact am Rande: Das ist das erste Mal, dass der ESC in der Deutschschweiz ausgetragen wird. 1988 gewann Céline Dion mit dem Song «Ne partez pas sans moi» den Contest für die Schweiz in Dublin, worauf er im darauffolgenden Jahr im Palais de Beaulieu in Lausanne durchgeführt wurde. Am 24. Mai 1956 fand der erste «Grand Prix Eurovision de la Chanson» - wie der Wettbewerb damals noch hiess - im Teatro Kursaal in Lugano statt. Für die Schweiz ging Lys Assia an den Start, die mit ihrem Lied «Refrain» gleich am meisten Punkte holte.