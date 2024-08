ESC in Basel: Wann kann man ESC-Tickets kaufen – und wie viel dürften diese kosten?

Der ESC 2025 findet in Basel statt. Nun wollen Fans natürlich alle wissen, wo und ab wann die Tickets erhältlich sein werden. So genau wissen wir das selbst (noch) nicht. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt Folgendes:

Mehr «Schweiz»

Wann kann man Tickets kaufen?

Meist werden die Tickets Anfang desselben Jahres oder Ende des Jahres vor dem Wettbewerb zum Verkauf angeboten.

2019 begann der Ticketstart am 12. Dezember. Bild: EPA

Der Verkaufsbeginn hängt von mehreren Faktoren ab, die erst geklärt werden müssen. Darunter zählt die Gastgeberstadt, die Arena, die Ticketagentur, der Grundriss der Sitze und so weiter. Noch sind all diese Fragen nicht geklärt.

Der Eurovision Song Contest geht allerdings davon aus, dass die Tickets Ende 2024 erhältlich sind.

Wie viel kosten die Tickets?

Die Preise variieren von Jahr zu Jahr. Bislang lagen die Ticket-Preise fürs Halbfinale und Finale zwischen 11 und 427 Euro.



Gibt es spezielle Tickets für Fans?

Vermutlich schon. In den letzten Jahren sind jeweils zahlreiche Tickets für die Community reserviert worden. Dabei handelte es sich meist um Stehtickets einer speziellen Fanzone direkt vor der Bühne.