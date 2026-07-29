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Hitzeticker: Erste Temperatur-Rekorde purzeln in der Schweiz

Die Hitze und die Trockenheit hinterlaessen ihre Spuren auf einer Wiese am der Bieler Seepromenade, fotografiert am Mittwoch, 15. Juli 2026 in Biel. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Eine Wiese am Bielersee, die wohl auch froh über etwas Abkühlung wäre.Bild: keystone
Extremwetter

St.Gallen, Payerne, Engelberg: Hier purzeln Temperatur-Rekorde ++ Hitze-Höhepunkt steht an

Erneut drohen der Schweiz Rekordtemperaturen: Bis zu 39 Grad werden am Mittwoch und Donnerstag prognostiziert. In diesem Ticker halten wir dich über die aktuellen Entwicklungen rund um die Hitzewelle auf dem Laufenden.
29.07.2026, 15:5829.07.2026, 16:04
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15:51
Lokale Temperaturrekorde purzeln reihenweise
In der Schweiz sind am Mittwoch gleich an mehreren Orten Temperaturrekorde geknackt worden. In Engelberg OW wurde mit 29,1 Grad die höchste je an einem 29. Juli gemessene Temperatur um über zwei Grad übertroffen. Das berichtete das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Mittwoch auf seiner Webseite. Der alte Rekord lag bei 26,7 Grad und datierte von 1979. Unter anderem wurde auch in St.Gallen der Rekord getoppt: Dort kletterte das Thermometer auf 28,6 Grad. Zuvor lag der Rekord bei 26,9 Grad im Jahr 1990.

In der Westschweiz kam es zum Beispiel in Payerne VD mit 33,5 Grad zu einem neuen Tagesrekord. Der alte Rekord lag bei 32 Grad und wurde im Jahr 1979 gemessen.

Am Donnerstag erreicht die derzeitige Hitzewelle mit 34 bis lokal 38 Grad laut Prognosen ihren vorläufigen Höhepunkt. Ab dem Nachmittag folgen dann für einmal statt Blitz und Donner starke Windböen ohne Regen, wie Meteoschweiz weiter schrieb. Es handle sich um eine sogenannte trockene Böenfront. (sda)



In St.Gallen war es an einem 29. Juli noch nie so warm wie 2026.
15:44
In diesen Kantonen herrschen Feuerverbote
Weil es nebst den hohen Temperaturen auch weiterhin enorm trocken ist, hat die grosse Mehrheit der Kantone einheitliche Feuerverbote erlassen. Einzig in Graubünden sind die Einschränkungen noch nicht einheitlich geregelt. Mehrheitlich gilt absolutes Feuerverbot, einige Kantone wie Bern, Luzern, Zürich oder Thurgau beschränken dieses auf Feuer in Waldnähe. Auf der folgenden Karte siehst du, wo was gilt:


(leo/con)
15:29
Höhepunkt der Hitzewelle in der Schweiz steht an
Nachdem es in der vergangenen Woche verhältnismässig etwas kühler in der Schweiz war, rollt aktuell die nächste Hitzewalze über das Land. Am Mittwoch und Donnerstag dürfte es erneut in verschiedenen Regionen über 35 Grad heiss werden, wie MeteoNews berichtet. Einige Gegenden kratzen zudem laut den Prognosen demnächst an der 40-Grad-Marke, zum Beispiel Basel, wo bis zu 39 Grad erwartet werden. Die grosse Mehrheit der Kantone hat aufgrund der andauernden Trockenheit bereits Feuerverbote verhängt, entweder absolute oder sonst zumindest in Waldnähe. Einzig Graubünden kennt noch keine einheitliche Regelung. In diesem Ticker halten wir dich bei watson über die aktuellsten Entwicklungen rund um die Hitzewelle auf dem Laufenden.

Mehr Infos zu den Rekord-Prognosen findest du hier:
Extremwetter
Bis zu 39 Grad: Der Höhepunkt der Hitzewelle steht an
(con)
Mehr zur Hitzewelle:
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