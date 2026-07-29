Bis 37,6 Grad: Verschiedene Schweizer Orte verzeichnen Hitze-Rekorde am Mittwoch

In der Schweiz sind am Mittwoch gleichInwurde mit 30,4 Grad die höchste je an einem 29. Juli gemessene Temperatur um über drei Grad übertroffen. Das berichtete das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Mittwoch auf seiner Webseite. Der alte Rekord lag bei 26,7 Grad und datierte von 1979. Unter anderem wurde auch inder Rekord getoppt: Dort kletterte das ThermometerZuvor lag der Rekord bei 26,9 Grad im Jahr 1990.In der Westschweiz kam es zum Beispiel inzu einem neuen Tagesrekord. Der alte Rekord lag bei 32 Grad und wurde im Jahr 1979 gemessen.Am Donnerstag erreicht die derzeitige HitzewelleAb dem Nachmittag folgen dann für einmal statt Blitz und Donner starke Windböen ohne Regen, wie Meteoschweiz weiter schrieb. Es handle sich um eine sogenannte trockene Böenfront. (sda)In St.Gallen war es an einem 29. Juli noch nie so warm wie 2026.