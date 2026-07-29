Bis 37,6 Grad: Verschiedene Schweizer Orte verzeichnen Hitze-Rekorde am Mittwoch

Nebst St.Gallen, Engelberg und Payerne haben am Mittwochnachmittag noch weitere Ortschaften in der Schweiz historische Höchstemperaturen verzeichnet. Mit 36,8 beziehungsweise 36,3 Grad wurden an den Messstationen Zürich/Kloten und Zürich Fluntern neue Hitzerekorde für den Monat Juli registriert. Die alten Rekorde lagen bei 36,5 beziehungsweise 35,8 Grad.
Am höchsten stieg das Thermometer am Mittwoch in Beznau AG, Gösgen SO, Basel/Binningen und Würenlingen AG mit Temperaturen von 37,3 bis 37,6 Grad zwischen 16.30 und 17.30 Uhr. Der diesjährige Temperaturrekord von 39 Grad, gemessen am 27. Juni in Basel/Binningen, wurde aber nicht gebrochen.
Weitere Tropennächte
Auch bei einer längerfristigen Betrachtung hat der Juli zur Monatsmitte Hitzerekorde gebrochen. Landesweit lagen die Temperaturen im Durchschnitt 4,4 Grad über der Norm der Jahre 1991 bis 2020, wie Meteonews am 15. Juli mitgeteilt hatte. Dort rechnet man damit, dass der Juli 2026 den bisherigen Monatsrekord aus dem Jahr 2015 brechen wird.
An verschiedenen Orten wurde am Mittwoch eine weitere Tropennacht registriert. Am wenigstens sank das Thermometer an der Messstation St. Chrischona bei Basel, wo um 2.40 Uhr in der Früh noch eine Temperatur von 23,9 Grad gemessen wurde.
Am Donnerstag erreicht die derzeitige Hitzewelle gemäss Prognosen von Meteoschweiz mit 34 bis lokal 38 Grad ihren vorläufigen Höhepunkt. Die höchsten Werte werden in der Nordwestschweiz, der Genferseeregion und in der Drei-Seen-Region erwartet. (sda/con)
In Beznau AG wurden mehr als 37 Grad am Mittwoch gemessen.
Am höchsten stieg das Thermometer am Mittwoch in Beznau AG, Gösgen SO, Basel/Binningen und Würenlingen AG mit Temperaturen von 37,3 bis 37,6 Grad zwischen 16.30 und 17.30 Uhr. Der diesjährige Temperaturrekord von 39 Grad, gemessen am 27. Juni in Basel/Binningen, wurde aber nicht gebrochen.
Weitere Tropennächte
Auch bei einer längerfristigen Betrachtung hat der Juli zur Monatsmitte Hitzerekorde gebrochen. Landesweit lagen die Temperaturen im Durchschnitt 4,4 Grad über der Norm der Jahre 1991 bis 2020, wie Meteonews am 15. Juli mitgeteilt hatte. Dort rechnet man damit, dass der Juli 2026 den bisherigen Monatsrekord aus dem Jahr 2015 brechen wird.
An verschiedenen Orten wurde am Mittwoch eine weitere Tropennacht registriert. Am wenigstens sank das Thermometer an der Messstation St. Chrischona bei Basel, wo um 2.40 Uhr in der Früh noch eine Temperatur von 23,9 Grad gemessen wurde.
Am Donnerstag erreicht die derzeitige Hitzewelle gemäss Prognosen von Meteoschweiz mit 34 bis lokal 38 Grad ihren vorläufigen Höhepunkt. Die höchsten Werte werden in der Nordwestschweiz, der Genferseeregion und in der Drei-Seen-Region erwartet. (sda/con)
In Beznau AG wurden mehr als 37 Grad am Mittwoch gemessen.