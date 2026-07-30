Eine Alphornbläserin kämpft am Eidgenössischen Jodlerfest im Juni 2026 in Basel gegen die Hitze. Bild: keystone

Extremwetter

Fallen heute Rekorde? Das sind die höchsten je gemessenen Temperaturen in der Schweiz

Die aktuelle Hitzewelle in der Schweiz erreicht ihren ersten Höhepunkt. Am Nachmittag erwarten uns deshalb Temperaturen von deutlich über 35 Grad. Doch reicht das, um die bestehenden Allzeitrekorde zu knacken?

Leo Helfenberger Folge mir

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Bereits während der Hitze im Juni wurden in der Schweiz an diversen Messstationen neue Allzeitrekorde aufgestellt. Am heissesten wurde es dabei am 27. Juni in Basel (Binningen) mit 39 Grad. An diesen Messstationen gab es an diesem Tag ebenfalls Rekorde:

Nach modernen Messmethoden wurde die heisseste je in der Schweiz gemessene Temperatur übrigens in Grono im Kanton Graubünden gemessen. Während des Jahrhundertsommers am 11. August 2003 wurden hier 40,5 Grad gemessen. Es war das erste und einzige Mal, dass eine Messstation in der Schweiz eine Temperatur von über 40 Grad mass.

Der älteste noch geltende Temperaturrekord wurde am 29. Juli 1947 in Luzern aufgestellt. Damals zeigte das Thermometer 36,8 Grad an. Hier alle Temperaturrekorde an Messstationen von MeteoSchweiz im Überblick:

Fallen heute Allzeitrekorde?

Im Juli wurde bisher nur ein einziger Allzeitrekord gebrochen. Am 8. Juli wurde es in Magadino / Cadenazzo im Kanton Tessin 37,3 Grad heiss. Für heute prognostizieren die Wetterdienste ebenfalls sehr hohe Temperaturen, doch erreichen sie auch Rekordwerte?

Die Trockenheit verschärft sich während der aktuellen Hitzewelle weiter. Bild: keystone

Die höchsten Temperaturen werden heute für die Region Basel erwartet. Die Prognose von MeteoSchweiz zeigt für Laufen, Liestal und Bubendorf 38 Grad an. Das würde nicht für einen Allzeitrekord reichen. Für die Region um den Zürcher Flughafen sind aber ebenfalls 38 Grad angesagt, der Allzeitrekord in Zürich / Kloten steht bei 37,8 Grad. Hier könnte heute also ein Rekord fallen.

Auch in Fahy im Jura, Langnau im Kanton Bern oder in Güttingen im Thurgau sind Temperaturen prognostiziert, die die Allzeitrekorde der nahegelegenen Messstationen übertreffen. Sollte es heute zu weiteren Rekorden kommen, werden sie an dieser Stelle nachgeliefert. Die Maximaltemperaturen stellen sich je nach Ortschaft zwischen 15 und 18 Uhr ein.