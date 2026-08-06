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Armee und Zivilschutz fliegen Wasser zu Freiburger Bauern

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Armee und Zivilschutz liefern Wasser auf Alpweiden – fragt sich nur, wie lange es reicht

06.08.2026, 19:1006.08.2026, 19:10

Armee und Zivilschutz haben am Donnerstag mehrere von der Trockenheit betroffene Alpweiden im Kanton Freiburg mit Wasser versorgt. Allein der Zivilschutz transportierte 20'000 Liter Wasser zur Alp Combi, die zwischen dem Schwarzsee und Charmey, deutsch: Galmis, liegt.

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Mit dem Helikopter wurde das Wasser auf die Alp geliefert.Bild: keystone

Die Wasserversorgung sei sehr gut organisiert worden, aber es sei unklar, ob das für den ganzen Monat August ausreichen werde, erklärte Therese Kohler, die den Sommer über mit ihrem Mann Hans auf der Alp Combi oberhalb des Schwarzsees verbringt. Beide hoffen auf erneuten Regen, wie sie bei einem Besuch von Medienvertretern erklärten.

Seit dem 28. Juli versorgt der Zivilschutz verschiedene Alpen im Kanton Freiburg mit Wasser. Die Armee ist drei Tage lang, von Mittwoch bis Freitag, zur Unterstützung im Einsatz.

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Das Wasser sollte für diesen Monat reichen.Bild: keystone

Am Ende ihres Einsatzes wird die Armee 100'000 Liter zu den Alpweiden transportiert haben. Zusammen mit den Leistungen des Zivilschutzes beläuft sich die Gesamtmenge an Wasser damit auf 170'000 Liter. (sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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B-M
06.08.2026 20:15registriert Februar 2021
Die Kühe an einen Ort bringen, wos kein Wasser hat, und dann Wasser per Helikopter einfliegen lassen, vermutlich auf Kosten der Steuerzahler. Ist das Bauernschläue?
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Ich-möchte-verstehen
06.08.2026 22:58registriert April 2022
Ich lese Kommentare in welchen die Alpwirtschaft hinterfragt wird, in welchen nach den Kosten gefragt wird, der Einsatz vom Armee und Zivilschutz hinterfragt wird, ...

Hei Leute, das ist nicht nur ein heisser trockener Sommer, das ist eine noch nie dagewesene Dürre... eine Katastrophe für die Natur und für die Landwirte, ihren Saaten und ihren Tieren.

Lasst uns helfen, privat, Armee, Zivildienst, egal, ... in anderen Krisen wie Lothar, Vivian, Hagel, Überschwemmung, ... hat das funktioniert - Politik hin oder her, hier geht es um Solidarität.
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Ich-möchte-verstehen
06.08.2026 21:57registriert April 2022
Was wir dieses Jahr, in diesem Sommer erleben, ist nicht nur eine Trockenheit, es ist ein wahnsinnige Dürre - ein Katastrophe für die Natur und die Landwirtschaft... ich finde es voll richtig, dass der Zivilschutz und die Armee helfen, macht weiter so, das ist unsere schweizerische Stärke! (ich war stolz darauf nach Lothar und Vivian über die Armee zu helfen)
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