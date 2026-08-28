meist klar16°
DE | FR
burger
Schweiz
Extremwetter

«90 bis 100 Prozent zerstört»: Zürcher Landwirt verliert Ernte an Hagel

Extremwetter

«90 bis 100 Prozent zerstört»: Zürcher Landwirt verliert ganze Ernte wegen Hagels

28.08.2026, 22:0128.08.2026, 22:07

Am Freitag ist ein gewaltiges Hagelgewitter über die Schweiz gezogen. Vielerorts bekamen Menschen die Folgen der fallenden Körner zu spüren – eingeschlagene Fenster, zerbeulte Autos, kaputte Sonnenstoren. Für die meisten hat der Hagel nervige, aber nicht schwere Schäden verursacht. Anders verhält es sich für Landwirt Samuel Müller aus Steinmaur ZH.

Über den Instagram-Kanal seines Hofes berichtet Müller vom immensen Schaden, den das Unwetter auf seinem Land angerichtet hat: Der Sturm habe rund 80 Prozent seiner Ackerflächen erwischt, und davon seien «90 bis 100 Prozent kaputt», erklärt der Leiter des Bio-Familienbetriebs in einem emotionalen Video. Es sei nicht nur ein Schlag ins Gesicht, sondern existenziell.

Die ganze Zucchetti-Kultur «sieht aus, als wäre einer mit dem Maschinengewehr drüber.» Das Fazit: 100 Prozent zerstört. Das Lauchfeld in Hochfelden ist dermassen verwüstet, dass Müller selbst einen Moment überlegen muss, was da einst gewachsen ist. Kohlrabi, Broccoli, Blumenkohl, Rüebli, Rosso – alles kaputt. Auf einen einzelnen Butternuss-Kürbis kommen acht Einschläge.

«So etwas haben wir in der gesamten Geschichte des Betriebs noch nie erlebt.»

Auch die erntereifen roten Zwiebeln sind durch den Hagel komplett zerstört worden: «Die Kultur ist nicht mehr brauchbar. Die wird im Lager sofort zusammenfaulen.» Der einst meterhohe Federkohl liegt gebeutelt und gefaltet auf dem Feld; von den erst kurz zuvor noch gross sichtbaren Blättern sind nur noch Häcksel übrig.

Besonders bitter: Wegen des Hitzesommers hatte die Familie Müller dieses Jahr bereits rund 150'000 Franken für Wasser ausgegeben. In diesen Tagen hatte die Ernte begonnen, und in wenigen Wochen wäre sie beendet gewesen. Dazu kommt, dass nur noch rund zehn Prozent der Ackerflächen gegen Hagelschäden versichert seien, so Müller.

Dass zumindest Teile des Gemüses noch einmal treiben, sei unwahrscheinlich, erklärt der Landwirt. Weil der Grossteil der Kulturen kurz vor der Ernte stand, sei es nur schwer vorstellbar, «dass es da noch einmal etwas gibt.»

(cpf)

Mehr zum Unwetter:

85 SWISS-Flüge gestrichen ++ Kinder durch Hagel in Region Seuzach verletzt
Liveticker
85 SWISS-Flüge gestrichen ++ Kinder durch Hagel in Region Seuzach verletzt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unwetter in der Schweiz am Freitag
1 / 50
Unwetter in der Schweiz am Freitag
quelle: user
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Heftige Gewitter und Hagel ziehen über die Schweiz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
59 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Schlawiner
28.08.2026 22:23registriert Januar 2018
Übel! Und bevor hier jetzt die Schadenfreude Überhand gewinnt: nicht jeder Bauer wählt SVP! Viel Kraft dem Betrieb ✊
565
Melden
Zum Kommentar
avatar
Allkreis
28.08.2026 22:09registriert Januar 2020
Schon bitter, wenn nur 10% versichert ist. Fragt sich nur, warum?
454
Melden
Zum Kommentar
avatar
Firefly
28.08.2026 22:10registriert April 2016
«So etwas haben wir in der gesamten Geschichte des Betriebs noch nie erlebt.»

"Ist doch schön wenn es etwas wärmer wird. Ich mags warm."
5925
Melden
Zum Kommentar
59
Zuerst zum Psychiater: Drohen längere Wartezeiten für Psychotherapie?
Die Zahl der psychischen Erkrankungen steigt. Doch Gesundheitspolitiker wollen den Zugang zur Psychotherapie erschweren. Das provoziert Widerstand bei Betroffenen.
Um die psychische Gesundheit von Herr und Frau Schweizer steht es nicht gut. Jede zweite Person kämpft früher oder später mit einer psychischen Erkrankung. Gerade junge Menschen sind zunehmend betroffen. Lange war Hilfe nicht einfach zu erhalten: Freie Therapieplätze galten als akute Mangelware.
Zur Story