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E-Bike-Fahrer bei Unfall in Ins BE schwer verletzt

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E-Bike-Fahrer bei Unfall in Ins BE schwer verletzt

28.08.2026, 20:0028.08.2026, 20:00
Kantonspolizei Bern Unfall Symbolbild
Der E-Bike-Fahrer musste mit der Rega ins Spital gebracht werden. (Symbolbild)Bild: Kantonspolizei Bern

In Ins im Berner Seeland ist am Freitagmittag ein E-Bike-Fahrer nach einem Sturz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Rega brachte den Mann per Helikopter ins Spital.

Der E-Bike-Fahrer sei zunächst auf dem St. Jodelweg in Richtung Erlach gefahren, teilte die Kantonspolizei Bern am Freitagabend mit. An der Kreuzung zur Erlachstrasse habe er nach rechts abbiegen wollen.

Dabei stürzte der Mann laut Communiqué und wurde in der Folge von einem Auto erfasst, das auf der Erlachstrasse in Richtung Ins unterwegs war. Das Auto prallte anschliessend seitlich in einen Baum. Dieser wurde derart stark beschädigt, dass er gefällt werden musste.

Warum der E-Bike-Fahrer zu Fall kam, war zunächst unklar, wie es hiess. Er wurde durch Drittpersonen betreut, bevor ihn die Rega ins Spital flog. Ein Ambulanzteam brachte auch die beiden Insassen des Autos zur Kontrolle ins Spital.

Die betroffene Strasse blieb wegen des Unfalls für rund vier Stunden gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Hergang des Unfalls auf. (sda)

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