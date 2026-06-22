Extremwetter

Schweizer Hitzerekorde purzeln – diese Gemeinden haben schon einen neuen Höchstwert

Mehr «Schweiz»

In den Waadtländer Gemeinden Payerne, Nyon / Changins, Aigle und Pully wurde am heutigen Montag ein Temperaturrekord für den Monat Juni gemessen. In Payerne liegt er neu bei 36,1 statt bei 34,9 Grad, in Nyon / Changins bei 35,4 statt 34,7 Grad, in Aigle bei 34,1 statt 32,7 Grad und in Pully bei 35,2 statt bei bisher 33,3 Grad.

Auch im Kanton Bern in Wynau und in Bern / Zollikofen wurden heute Montag die bisherigen Temperaturrekorde für den Monat Juni gemessen. Neu liegt der Rekord in Wynau BE bei 36,1 Grad statt bei 35,9 Grad. In Bern / Zollikofen liegt er neu bei 34,5 Grad statt bei 34,4 Grad.

Bereits gestern am Sonntag, 21. Juni, wurden Juni-Rekorde in Buchs AG und Delbach JU gebrochen. Weitere Rekorde dürften folgen. (ear)

Update folgt