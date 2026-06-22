sonnig33°
DE | FR
burger
Schweiz
Extremwetter

Hitze Schweiz: Diese Gemeinden haben eine neue Juni-Rekordtemperatur

Extremwetter

Schweizer Hitzerekorde purzeln – diese Gemeinden haben schon einen neuen Höchstwert

22.06.2026, 15:4022.06.2026, 17:18

In den Waadtländer Gemeinden Payerne, Nyon / Changins, Aigle und Pully wurde am heutigen Montag ein Temperaturrekord für den Monat Juni gemessen. In Payerne liegt er neu bei 36,1 statt bei 34,9 Grad, in Nyon / Changins bei 35,4 statt 34,7 Grad, in Aigle bei 34,1 statt 32,7 Grad und in Pully bei 35,2 statt bei bisher 33,3 Grad.

Auch im Kanton Bern in Wynau und in Bern / Zollikofen wurden heute Montag die bisherigen Temperaturrekorde für den Monat Juni gemessen. Neu liegt der Rekord in Wynau BE bei 36,1 Grad statt bei 35,9 Grad. In Bern / Zollikofen liegt er neu bei 34,5 Grad statt bei 34,4 Grad.

Bereits gestern am Sonntag, 21. Juni, wurden Juni-Rekorde in Buchs AG und Delbach JU gebrochen. Weitere Rekorde dürften folgen. (ear)

Update folgt

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt
1 / 33
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Roboter rudern an traditionellem Drachenbootrennen in China
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Zu heiss für Etikette: Luzerner Parlament heute ohne Dresscode
«Gerne dürfen Sie ihr Jacket ablegen, damit sie lange kühlen Kopf bewahren». Die Luzerner Kantonsratspräsidentin Gisela Widmer (SP) hat am Montag zum Sessionsauftakt angesichts der Hitze Tenuerleichterung gewährt.
Zur Story