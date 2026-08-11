sonnig32°
DE | FR
burger
Schweiz
FDP

Kameras und Polizeieinsatz: Philipp Müller im Streit mit dem Nachbarn

Watering can on grass PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY (hlng003365) Watering CAN ON Graß PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY hlng003365
Auf der anderen Seite des Hallwilersees ist das Gras grüner – oder eben doch nicht.Bild: imago stock&people

Der Rasenstreit des Philipp Müller

Kameras, ein Polizeieinsatz, ein zu grüner Rasen und viel verbrannte Erde: warum sich der alt Ständerat und Ex-FDP-Chef Philipp Müller mit seinem Nachbarn streitet.
11.08.2026, 11:5211.08.2026, 12:22
David Walgis
David Walgis

Der Hallwilersee, so blau. Der Rasen, so grün. Die Köpfe, so rot. Zwei Nachbarn, so zerstritten.

Seit 2018 leben Bury und Müller an bester Lage in Meisterschwanden nebeneinander. Ein ruhiges Quartier, stattliche Häuser, freie Sicht auf den Hallwilersee. Doch die Idylle trügt. Jüngstes Beispiel, das den Nachbarschaftsstreit in die Öffentlichkeit trägt: ein Beitrag vom Lokalsender Tele M1 von vergangener Woche.

Darin wirft Bury seinem prominenten Nachbarn vor, seinen Rasen getränkt zu haben – trotz Bewässerungsverbots der Gemeinde Meisterschwanden. «Es könnten Kühe darauf grasen, so hoch ist das Gras», sagt Bury in die Kamera. «Der Rasen ist wunderbar grün, rundherum alles braun.» Ein Schwenk aus der Vogelperspektive im Beitrag zeigt Müllers grünen Garten neben braunen Wiesen.

Wer ärgert sich hier über wen? Kapitän Ralph Bury...
Wer ärgert sich hier über wen? Kapitän Ralph Bury …Bild: Tele M1
... und Ex-FDP-Chef Philipp Müller.
... und Ex-FDP-Chef Philipp Müller.Bild: Tele M1

Müller wehrt sich im Beitrag. Der Rasen sei lediglich mit einer Giesskanne getränkt worden, während er und seine Frau in den Ferien weilten. Dies sei erlaubt. Die Gemeinde sieht dies freilich anders: Ganze Flächen zu wässern, sei auch mit einer Giesskanne verboten.

Baueingabe und Kamera lösen den Streit aus

Nun schlägt der Ex-FDP-Präsident zurück. Der Fernsehbeitrag ist für ihn vor allem eines: ein Racheakt seines Nachbarn. Wann der Konflikt begonnen hat, ist unklar. Auslöser aus Müllers Sicht ist ein Parkplatz, den er und seine Frau renaturieren wollen. Im September 2025 kontaktierten sie Bury und dessen Mutter, die im Nachbarhaus leben. Doch die Mutter verweigerte gemäss Müller ihre Unterschrift. «Wegen 35 Quadratmetern – ein Witz.»

Es folgte der Behördenweg: Baueingabe, Zusage der Gemeinde, Einsprache der Nachbarn, der Kanton lehnt diese ab. 1200 Franken kostet Bury und seine Mutter die Einsprache. Sie können den Rekurs ans Verwaltungs- und ans Bundesgericht weiterziehen.

Erst im Mai liess Philipp Müller in seinem Garten in Meisterschwanden einen neuen Rollrasen verlegen.
Erst im Mai liess Philipp Müller in seinem Garten in Meisterschwanden einen neuen Rollrasen verlegen.Bild: zvg

Wenige Tage, nachdem der Entscheid die verfeindeten Nachbarn erreicht hatte, standen zwei Polizisten vor Müllers Tür. Der Verdacht, Müller solle seinen Rasen heimlich wässern, erhärtete sich offenbar nicht. Die Polizisten sahen von einer Busse ab.

Noch mehr aber stört sich Müller an der schwenkbaren Überwachungskamera seines Nachbarn, die auf sein Grundstück und in sein Wohnzimmer gerichtet sei. «Das ist illegal und der eigentliche Skandal», sagt Müller.

Der Ex-FDP-Chef ist überzeugt: Die Bilder aus dem «Tele M1»-Beitrag, die seinen grünen Rasen zeigen, stammen von Burys Kamera. Dieser behaupte jedoch, sagt Müller, seine Kamera sei lediglich eine Attrappe. Nach dem Beitrag habe Bury seine Kamera demontiert. Müller sieht seinen Verdacht bestätigt.

Zum Beweis schickt Müller zwei Fotos. Das erste, gemäss Dateiinformation am 6. August 2026 aufgenommen, zeigt die Kamera an der Nachbarfassade. Auf dem zweiten, am Folgetag aufgenommen, fehlt sie indes.

Verbrannt ist die Erde ohnehin

Für seinen grünen Garten hat Müller eine zusätzliche Erklärung statt der unterstellten Wässerung. Sein Rasen ist relativ neu. Erst im Mai liess er sogenannten Rollrasen verlegen. Im Vorfeld habe seine Frau den Untergrund mit sogenannten effektiven Mikroorganismen behandelt. «Diese erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Rasens gegen Trockenheit», sagt Müller.

Nachbar Bury möchte den Konflikt nicht zusätzlich befeuern und äussert sich auf Anfrage nicht zu Müllers Vorwürfen. Lieber will er Gras über die Sache wachsen lassen. Doch verbrannt ist die Erde ohnehin. (schweizheute.ch)

Das könnte dich auch interessieren:

Extremwetter
Locarno ist der schweizweite Hotspot der Tropennächte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ferien vorbei? Hier kannst du weiter träumen – von den schönsten Stränden der Welt
1 / 15
Ferien vorbei? Hier kannst du weiter träumen – von den schönsten Stränden der Welt
Anse Couleuvre Beach auf Martinique: Die Blumeninsel gehört zu den kleinen Antillen und ist ein Paradies für Wassersportler – ob Taucher, Segler, Surfer, Jetski- oder Wasserski-Fahrer.
quelle: ap martinique promotion bureau / cmt usa / luc olivier
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Grossbrand und Explosionen in Schaffhausen: Das sind die Videos
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
65 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
bokl
11.08.2026 12:57registriert Februar 2014
Alt-Ständerat Müller:
"Ich habe nicht bewässert, sondern meinen mikroorganischen Rollrasen lediglich getränkt!"

Alt-Ceo Vincenz.
"Ich habe Tinder nur genutzt, um meine Social-Media-Fähigkeiten zu verbessern!"

Für den Aufstieg in die CH-Elite hab ich wohl einfach zu viel Schamgefühl.
1397
Melden
Zum Kommentar
avatar
Sergej Fährlich
11.08.2026 12:26registriert März 2017
Rasendelikte müssen konsequent bestraft werden 🥸
1254
Melden
Zum Kommentar
avatar
90er
11.08.2026 13:21registriert November 2014
Und ich dachte die Bürgerlichen wären immer gegen das Giesskannenprinzip... :)
885
Melden
Zum Kommentar
65
Parmelin erklärt, warum der Bundesrat die Ernährungsinitiative ablehnt
Bundesrat und Parlament lehnen die Ernährungsinitiative ab. Am Dienstag hat Landwirtschaftsminister und Bundespräsident Guy Parmelin in Bern vor den Medien dargelegt, warum die Landesregierung für den 27. September ein Nein empfiehlt.
Zur Story