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Norovirus in Beerenmischung von Lidl Schweiz: Bund startet Rückruf

Norovirus in Beerenmischung von Lidl nachgewiesen: Bund startet Rückruf

28.07.2026, 15:0828.07.2026, 15:08

In den tiefgekühlten Beeren von Freshona, welche in Lidl-Filialen verkauft werden, hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) Noroviren nachgewiesen. «Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden», schreibt das Bundesamt dazu.

Freshona Bio Beerenmischung tiefgefroren, 300g
Diese Beerenmischung von Freshona wird zurückgerufen.Bild: lidl schweiz

Das BLV empfiehlt, das Produkt umgehend zu entsorgen und nicht zu konsumieren. Lidl hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Die Symptome

Eine Infektion mit dem Norovirus äussert sich häufig mit schwallartigem Erbrechen und starkem Durchfall. Häufig treten dabei auch Bauch-, Muskel- und Kopfschmerzen auf. Selten wird die betroffene Person auch von Fieber geplagt.

Noroviren sind extrem ansteckend. Sie verbreiten sich von Mensch zu Mensch, primär über Aerosole. Wer also Symptome verspürt, begibt sich besser in Selbstquarantäne. Es wird zudem empfohlen, Oberflächen nach einer Infektion gründlich zu desinfizieren.

In der Regel verlaufen solche Infektionen mild, bei Risikogruppen mit Vorerkrankungen kann es jedoch auch zu schwereren Verläufen kommen. (leo)

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