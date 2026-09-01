recht sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
Forschung

Studie zeigt: Emotionen fördern Klimaschutz wirksamer als Fakten

Université de Genève / Uni Bastions
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verglichen die Wirkung von fünfzehn verschiedenen Kommunikationsstrategien zum Klimawandel.Bild: Google maps / Université de Genève

Studie zeigt: Emotionen fördern Klimaschutz wirksamer als Fakten

Für mehr Klimaschutz braucht es Gefühl statt nur Fakten. Eine Genfer Studie zeigt, dass Bilder und emotionale Geschichten Menschen eher zum Handeln bewegen als wissenschaftliche Beweise.
01.09.2026, 11:5301.09.2026, 11:53

Ein Forschungsteam der Universität Genf (Unige) analysierte für die Untersuchung 71 Studien mit Daten von insgesamt 216'000 Teilnehmenden, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verglichen die Wirkung von fünfzehn verschiedenen Kommunikationsstrategien zum Klimawandel.

Die Auswertung ergab, dass fast alle untersuchten Strategien eine positive Wirkung auf die Absichten, das Verhalten und die Unterstützung für klimapolitische Massnahmen hatten. Dazu zählten etwa die Vermittlung von Fakten, das Auslösen von Emotionen oder Ansätze, die finanzielle oder gesundheitliche Folgen des Klimawandels hervorheben.

Als einzige Strategie erwiesen sich Botschaften als wenig bis gar nicht wirksam, die auf die individuelle und kollektive Verantwortung abzielten. Laut den Forschenden können solche Appelle sogar Misstrauen hervorrufen.

Fiktion schlägt Fakten

Besonders leistungsfähig waren gemäss der Studie Kampagnen, die ein starkes emotionales Engagement hervorriefen. Dies geschah beispielsweise durch Erzählungen oder indem sie das Staunen über die Schönheit der Natur weckten. Auch die Verwendung von Bildern erhöhte die Wirksamkeit der Botschaften.

Diese emotionalen Ansätze seien deutlich erfolgreicher als die reine Übermittlung von wissenschaftlichen Beweisen, schrieben die Autoren der Studie, Mario Herberz und Tobias Brosch. Ebenfalls bessere Resultate erzielten Botschaften, die auf moralischen oder ethischen Überlegungen basierten.

Die Tatsache, dass fast alle Strategien eine positive Wirkung zeigten, sei ermutigend. Die untersuchten Studien hätten die Wirkung von Botschaften gemessen, denen Personen nur einmal ausgesetzt waren. Da Wiederholung die Wirkung verstärke, bestehe ein grosses Verbesserungspotenzial für die Klimakommunikation. Die Ergebnisse wurden im «Journal of Environmental Psychology» veröffentlicht. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

«Absolut widerwärtig»: Tierschützer rechnet nach Tod von Timmy mit Helfern ab
Interview
«Absolut widerwärtig»: Tierschützer rechnet nach Tod von Timmy mit Helfern ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schüsse am Aarauer Rave
1 / 22
Schüsse am Aarauer Rave

Am Aarauer Rave sind in der Nacht auf Sonntag, 30. August 2026, Schüsse gefallen.
quelle: keystone / michael buholzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tele M1 spricht mit einem Zeugen der Schüsse in Aarau
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
11
E-Autos in der Schweiz: Eine Marke zeigte im August allen die Rücklichter
Stromer gewinnen weiter Marktanteile. Doch die beliebtesten Modelle gehören fast durchgehend zum mittleren und gehobenen Preissegment. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Im August wurden über 4700 E-Autos neu zugelassen, 43 Prozent mehr als im August vor einem Jahr. Vollelektrische E-Autos (BEV) erreichten laut dem Elektromobilitätsverband Swiss eMobility einen Anteil von 30,1 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen – das war der höchste Wert im laufenden Jahr. Seit Anfang 2026 kamen kumuliert über 37'000 vollelektrische Personenwagen auf Schweizer Strassen. Damit ist seit Anfang Jahr exakt jeder vierte eingelöste Neuwagen ein Stromer.
Zur Story